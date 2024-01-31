Командувач Повітряних сил України натякнув на удар по Бельбеку в Криму
Джерело:Микола Олещук
Вдень у Криму лунали потужні вибухи. Росіяни повідомляли про відбиття ракетної атаки. Тим часом у Повітряних силах заінтригували заявою про удар по аеродрому Бельбек.
Так, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук фактично підтвердив, що саме українські сили – автори сьогоднішньої "бавовни" на аеродромі Бельбек.
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Бельбек – український аеродром
На тлі вибухів у Севастополі військовий розповів, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації, а її штатне місце базування – аеродром Бельбек.
Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!,
– наголосив Олещук.
Крім того, командувач поділився кадрами, на яких над аеродромом здіймаються велетенські стовпи диму.
"Бавовна" у Севастополі
Сьогодні у Севастополі приблизно о 15:30 оголосили повітряну тривогу, яка тривала три години. Також окупанти зупинили рух Керченським мостом.
Згодом там пролунало щонайменше 5 вибухів.
Пізніше губернатор Развожаєв заявив про падіння уламків на пустирі в районі Любимівки. Він додав, що від уламків пошкоджено також 12 будівель у садовому товаристві "Усть-Бельбек", і зазначив, що по місту вдарили щонайменше 6 ракет.
Місцеві пабліки тим часом публікували фото та відео, на яких зафіксовано дим над містом, зокрема над аеродромом Бельбек.
Стовпи диму над Бельбеком / Фото соцмережі
Також гучно було у Євпаторійському районі біля Саки, Феодосії, Роздольному та Гвардійському.
Небо над Сімферополем / Фото соцмережі
У мінорони країни – агресорки підсумували, що Крим атакували 20 ракет. Їх усі начебто знищила російська "Пе-ве-о" над акваторією Чорного моря і Кримським півостровом.
Відомо, що уламки ракет впали на територію військової частини в районі Любимівки, де поруч розташований Бельбек.
Удар по Бельбеку: дивіться на карті
Нагадаємо, що вчора, 30 січня, у районі Бельбеку теж було неспокійно. Росіяни заявляли про атаку безпілотників. Відомо, що напередодні на аеродром прибув транспортний літак. Він міг привезти як тіла російських солдатів, так і поранених окупантів.