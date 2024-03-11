Унікальний випадок: чому звільнили командувача російського флоту

У військового флоту Росії, найімовірніше, з'явився новий командувач. Адмірал Ніколай Євменов чимось не вгодив військовому керівництву Росії, тож його усунули з посади.

Ймовірно, новим командувачем ВМФ Росії став Алєксандр Моїсеєв. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері 24 Каналу пояснив, що хто б не обійняв цю посаду, не зможе розв'язати проблеми у Чорному морі.

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Проблеми без рішень

Російські ЗМІ 10 березня почали масово повідомляти про ймовірну відставку командувача російського флоту адмірала Ніколая Євменова. На його місце нібито призначили адмірала Алєксандра Моїсеєва.

Причиною може бути те, що російський чорноморський флот перетворився у чорноморську флотилію, та й навіть так зараз не виконує своїх функцій, поступово наближаючись до судномодельного гуртка. Ті втрати, яких зазнали російські кораблі у Чорному морі – це найбільші втрати, яких взагалі зазнавали російські сили з часів Другої світової війни. Це унікальний випадок,

– наголосив Олександр Коваленко.

Що важливо, морську битву росіяни програють країні, у якій фактично немає власного флоту та й навіть згаданої флотилії.

"Нещодавня втрата – навіть не пошкодження – корвету "Сергій Котов" також могла стати причиною для звільнення командувача російським флотом. Щодо наступника, то яким би він не був, нічого не зможе змінити. У них просто немає можливості щось змінити у Чорному морі", – підкреслив військовий оглядач.

Перші удари по ворожих кораблях почалися ще у 2022 році. З того часу можливості та засоби для ураження у наших військових значно еволюціонували.

Що зробили росіяни, щоб підвищити ефективність протидії нашим ударам? Нічого. У них на сьогодні немає жодного дієвого рішення для того, щоб підвищити безпеку своїх військових кораблів. Єдине дієве рішення, яке вони спромоглися реалізувати – втекти з Севастополя до Новоросійська,

– зауважив Коваленко.

Безумовно, найпоказовішою дією окупантів буде переміщення усіх кораблів до Каспійського моря.

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