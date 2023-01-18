Тривожний сигнал, Росія пішла у ва-банк, – полковник ЗСУ про зміни у командуванні ворога

На верхівці міністерства оборони окупантів на початку 2023 року відбулися кадрові зміни. Генерал Валєрій Герасимов очолив війська загарбників в Україні замість Сєргєя Суровікіна.

Ці зміни відбулися абсолютно логічно. Про це для 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Сергій Грабський.

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"Ніхто Суровікіна не зміщував із командування. Треба усвідомити, що генерал Герасімов за своєю суттю є, фактично, батьком цієї операції", – сказав Грабський.

Росія прагне окупувати Україну

За словами експерта, Герасімов планував загарбання України впродовж останніх 4 років. Він обізнаний у всіх справах.

Призначення Герасімова, на мою думку, тривожний сигнал. Він свідчить про те, що Росія не відмовилася від стратегічної ідеї захопити Україну і пішла у ва-банк. На сьогодні для цього є тільки одна людина у військовій шерензі генералів Росії, яка може щось зробити. І це генерал Герасімов, – розповів Грабський.

Ворог нарощує потенціал

Експерт сказав, що противник має чітке усвідомлення того, що для окупації України кількість військ треба збільшити. Крім цього, є такий показник, як можливості військового управління при наявності певної структури. Відтак, на думку Грабського, спостерігаємо збільшення бойового потенціалу збройних сил Росії.

"Це вимагає змін у їхній організаційно-штатній структурі. Саме ці зміни відбуваються сьогодні, бо кількість заступників Герасімова збільшується. Вони можуть готувати масштабні операції й маємо бути до цього готовими", – розповів експерт.

Він додав, що треба готуватися, реагувати, завдавати попереджувальних ударів ворогу.

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Герасімов найобізнаніший у плануванні

Грабський розповів, що стратегічне завдання наступу росіяни ухвалили й озвучили дуже давно. План постійно уточнювався й розвивався, бо це, як зазначив експерт, динамічний процес, як і будь-який процес військового планування.

"Не маю жодних сумнівів, що генерал Герасімов є найбільш обізнаною людиною у цій ситуації. Навіть якщо говорити, що він не є талановитим військовим керівником, але те, що він давно в темі, є фактором, який викликав необхідність призначення на посаду. Називати його бездоганним військовим керівником дещо неправильно", – вважає Грабський.

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