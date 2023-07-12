Командири "Азовсталі" – вдома: Ердоган пояснив, як їх передали попри позицію Росії

Командири "Азовсталі" 8 липня повернулися назад додому після тривалого перебування у Туреччині. Реджеп Ердоган розповів, що їх повернули в Україну на вимогу нашої влади.

Він наголосив, що спочатку позиція Росії що передачі командирів "Азовсталі" Україні була негативною. Однак згодом вона змінилася "в позитивний бік".

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Ердоган висловився щодо повернення командирів в Україну

Президент Туреччини розповів, що домовленості про інтервенцію командирів, які захищали "Азовсталь", у Туреччину укладалися на двосторонній основі між Україною та Росією. Він запевнив, що Туреччина лише надала їм притулок для виконання цієї домовленості.

Спершу це було результатом дискусії між Україною і Росією, і до п’ятниці (7 липня 2023 року – 24 Канал) вони були у нас,

– сказав Ердоган.

Турецький лідер також розповів, що він віддав оборонців "Азовсталі" лише через те, що про це попросив Володимир Зеленський.

Ердоган також вважає, що передача українських командирів не вплинула на відносини з Росією. Він підкреслив, що спочатку російська сторона дійсно обурилася, але згодом це "перейшло в позитив".

Наостанок президент Туреччини зауважив, що може обговорити це питання з Путіним, коли той приїде в країну на зустріч у серпні 2023 року.

Що відомо про повернення командирів "Азовсталі" додому