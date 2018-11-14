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      Комаровський вказав на 6 помилок батьків при лікуванні дітей антибіотиками

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      6 помилок батьків при лікуванні дітей антибіотиками
      6 помилок батьків при лікуванні дітей антибіотиками / childrens.com

      Інколи батьки, наслухавшись порад від своїх друзів, намагаються самостійно лікувати дітей антибіотиками.

      Про це пише лікар Євген Комаровський на особистому сайті.

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      Він назвав шість основних помилок при лікуванні дітей антибіотиками.

      1. Самолікування

      Причина – невідповідальність батьків, які не лише самі лікуються, а й намагаються лікувати дітей

      2. Нераціональне місцеве застосування системних ліків

      Антибіотики, які потрібно приймати системно (всередину, внутрішньовенно, внутрішньом’язово) категорично не можуть застосовуватися місцево (краплі в ніс, мазі, тощо). Проте існують виключення.

      Нераціональне місцеве застосування системних ліків
      Нераціональне місцеве застосування системних ліків

      3. Передчасне припинення приймання антибіотиків

      Батьки оцінюють ситуацію, і як тільки малюку стало легше, вони думають, що потрібно припинити лікування антибіотиками. Та тривалість вживання антибіотиків залежить від багатьох факторів. До прикладу, від дії кожного препарату, здатності накопичуватися в органах.

      Для кожної інфекції визначені оптимальні терміни лікування, що скорочують ймовірність рецидиву до мінімуму.

       
      Рецидив – що це?
      Це стан, при якому відновлюється хвороба після удаваного повного одужання (ремісії).

      4. Профілактичне використання антибіотиків при вірусних інфекціях

      Комаровський зазначає, що не лише батьки так приймають ліки. У профілактичній ефективності антибіотикотерапії впевнені багато лікарів.

      5. Повторне застосування антибіотика при аналогічному діагнозі або рецидиві

      Повторне застосування препарату збільшує ризик алергічних реакцій. Комаровський зазначив, якщо одна і та ж хвороба повторюється, то можливо, мікроби вціліли, відповідно, препарат буде неефективним.

      Повторне застосування антибіотика при аналогічному діагнозі або рецидиві
      6. Недотримання правил лікування та дозування

      Батьки переконані, що існують універсальні правила прийому антибіотиків. Та деякі препарати потрібно вживати з їжею, інші – ні, ще інші препарати не можна вживати з молоком.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Діти Здоров'я Лікування Лікар Євген Комаровський
      Джерело: 24 Канал
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