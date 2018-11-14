Комаровський вказав на 6 помилок батьків при лікуванні дітей антибіотиками

Інколи батьки, наслухавшись порад від своїх друзів, намагаються самостійно лікувати дітей антибіотиками.

Про це пише лікар Євген Комаровський на особистому сайті.

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Він назвав шість основних помилок при лікуванні дітей антибіотиками.

1. Самолікування

Причина – невідповідальність батьків, які не лише самі лікуються, а й намагаються лікувати дітей

2. Нераціональне місцеве застосування системних ліків

Антибіотики, які потрібно приймати системно (всередину, внутрішньовенно, внутрішньом’язово) категорично не можуть застосовуватися місцево (краплі в ніс, мазі, тощо). Проте існують виключення.



Нераціональне місцеве застосування системних ліків

3. Передчасне припинення приймання антибіотиків

Батьки оцінюють ситуацію, і як тільки малюку стало легше, вони думають, що потрібно припинити лікування антибіотиками. Та тривалість вживання антибіотиків залежить від багатьох факторів. До прикладу, від дії кожного препарату, здатності накопичуватися в органах.

Для кожної інфекції визначені оптимальні терміни лікування, що скорочують ймовірність рецидиву до мінімуму.

Рецидив – що це? Це стан, при якому відновлюється хвороба після удаваного повного одужання (ремісії).

4. Профілактичне використання антибіотиків при вірусних інфекціях

Комаровський зазначає, що не лише батьки так приймають ліки. У профілактичній ефективності антибіотикотерапії впевнені багато лікарів.

5. Повторне застосування антибіотика при аналогічному діагнозі або рецидиві

Повторне застосування препарату збільшує ризик алергічних реакцій. Комаровський зазначив, якщо одна і та ж хвороба повторюється, то можливо, мікроби вціліли, відповідно, препарат буде неефективним.



6. Недотримання правил лікування та дозування

Батьки переконані, що існують універсальні правила прийому антибіотиків. Та деякі препарати потрібно вживати з їжею, інші – ні, ще інші препарати не можна вживати з молоком.

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