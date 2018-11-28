Комаровський пояснив, чи безпечно давати дітям кефір

Кефір – цілком корисний продукт, але у його складі міститься спирт. Саме тому багато батьків насторожуються, чи можна давати дітям цей продукт.

Про це пише лікар Євген Комаровський на особистому сайті.

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Він пояснює, що в процесі утворення кефіру тривають одночасно два процеси за допомогою особливих бактерій. Один з процесів кисломолочного бродіння, інший – спиртового бродіння. Саме вони створюють унікальний смак кефіру, якого немає в інших кисломолочних продуктах.



Чи безпечно давати дітям кефір

Та оскільки є спиртове бродіння, то в кефірі є певна кількість спирту. Але ця кількість дуже невелика. До прикладу, у 200 грамах виноградного соку міститься більше спирту, ніж у 200 грамах кефіру.

Щоб кількість спирту в кефірі стала небезпечною, цей продукт повинен бродити декілька тижнів.

Висновок Коморовського: вживання кефіру не принесе шкоди дитині, якщо стежити за терміном придатності.

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