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      Комаровський пояснив, чи безпечно давати дітям кефір

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      Чи безпечно давати дітям кефір
      Чи безпечно давати дітям кефір / verywellfamily.com

      Кефір – цілком корисний продукт, але у його складі міститься спирт. Саме тому багато батьків насторожуються, чи можна давати дітям цей продукт.

      Про це пише лікар Євген Комаровський на особистому сайті.

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      Він пояснює, що в процесі утворення кефіру тривають одночасно два процеси за допомогою особливих бактерій. Один з процесів кисломолочного бродіння, інший – спиртового бродіння. Саме вони створюють унікальний смак кефіру, якого немає в інших кисломолочних продуктах.

      Чи безпечно давати дітям кефір
      Чи безпечно давати дітям кефір

      Та оскільки є спиртове бродіння, то в кефірі є певна кількість спирту. Але ця кількість дуже невелика. До прикладу, у 200 грамах виноградного соку міститься більше спирту, ніж у 200 грамах кефіру.

      Щоб кількість спирту в кефірі стала небезпечною, цей продукт повинен бродити декілька тижнів.

      Висновок Коморовського: вживання кефіру не принесе шкоди дитині, якщо стежити за терміном придатності.

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      Теги: Здоров'я Діти Лікар Євген Комаровський Дитяче харчування
      Джерело: 24 Канал
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