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      Комаровський пояснив, чи безпечно їсти магазинну курятину

      2482 Читать новость на русском
      Чи безпечно їсти магазинну курятину
      Чи безпечно їсти магазинну курятину / carinanorthqualitymeats.com.au

      Більшість людей намагаються уникати магазинного курячого м'яса. Оскільки птицю годують антибіотиками, а це призводить до стійкості до ліків, а отже, вони будуть неефективними.

      Та лікар Євген Комаровський спростував поширену думку про це, йдеться на особистому сайті.

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      Він пояснив страх курятини, яку виробляють на птахофабриках. Все через розмови про те, що ця курятина містить гормони та антибіотики.

      Чи безпечно їсти магазинну курятину
      Чи безпечно їсти магазинну курятину

      Євген Комаровський зазначає, що під час вирощування курчат у промислових умовах, виробники справді використовують антибіотики. Проте їх застосування закінчують за 2-3 тижні до того, як птиця потрапляє на прилавки магазинів. Гормони при вирощуванні не використовуються. Все через те, що бройлери так швидко ростуть без гормонів, тому що вони мають особливі гени швидкого росту.

      Тому використання магазинної курки не несе жодної загрози для здоров’я дітей. Це якісний продукт, в якому є легко засвоювані білки.

      Комаровський радить використовувати куряче м'ясо з птахофабрик і не шукати спеціально домашнє м'ясо курки.

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      Теги: Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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