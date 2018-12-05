Комаровський розповів про користь самолікування

Всесвітня організація охорони здоров'я та інші поважні та авторитетні міжнародні медичні організації не бачать в самолікуванні нічого поганого.

Про це написав популярний український лікар-педіатр Євген Комаровський в Instagram.

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За його словами, якщо люди при кожному чханні будуть звертатися до лікарів, то їх точно на всіх не вистачить. Тому головне завдання лікарів – вчити людей тому, які у них є можливості ставити самостійно діагнози і допомагати один одному.

Лікар Євген Комаровський “Проте, головне правило самолікування ви повинні знати, що можете займатися самолікуванням тільки тоді, коли у вас є особистий досвід в цій ситуації. Пояснюю: у вашої дитини кашель, ви звернулися до лікаря. Лікар поставив діагноз, сказав, що треба робити. Тепер ви вже маєте досвід, і наступного разу, коли буде точно такий кашель, ви будете лікувати його самостійно за минулими порадами лікаря”.

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