Комбата 46 бригади понизили через інтерв'ю The Washington Post: що каже сам "Купол" та у ДШВ
Джерело:"Українська правда"
Командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій "Купол" дав інтерв'ю The Washington Post. Після цього його понизили у посаді.
"Купол" в інтерв'ю говорив про наші втрати та проблеми у війську. Однак у Десантно-штурмових військах назвали озвучені втрати "завищеними". Про це розповів речник ДШВ Валентин Шевченко
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Підтвердили, що комбата призначать на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ. Крім того, провели службову перевірку.
Чому понизили "Купола"
За словами Шевченка, офіцер порушив низку документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю.
У ЗСУ впроваджені стандарти НАТО, відповідно до яких дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надає його командир. Цього не було.
Крім того, у ДШВ заперечили слова офіцера. Наголосили, що 100% військовослужбовців десантно-штурмових військ, призваних за мобілізацією, пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням на посади до військових частин. За словами речника, деякі підлеглі "Купола" також проходили курс підготовки у Британії.
Озвучені військовослужбовцем втрати під час боїв у підлеглому йому підрозділі суттєво завищені. Водночас така інформація має статус обмеженого доступу,
– сказав Шевченко.
Тому командування вирішило призначити командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола" на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.
Позиція "Купола"
Військовий підтвердив, що його понизили з посади командира батальйону, передає "Громадське". У відповідь він написав рапорт на звільнення.
Як зазначає "Купол", командувач ДШВ ЗСУ генерал-майор Максим Миргородський пояснив пониження в посаді тим, що коли офіцер заявляє про погану підготовку військових, то нехай сам їх готує.
Що цьому передувало
- Видання The Washington Post видало статтю, де розповідали про проблеми ЗСУ. Стверджували нібито ситуація в українській армії погіршилася через втрати.
- Видання спілкувалося з командиром батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади з позивним "Купол". Він говорив, що труднощі в бою виникають, оскільки є багато мобілізованих недосвідчених солдатів.
- Командир говорив, що стикався з труднощами через управління підрозділом, який складається з недосвідчених бійців.
- Він додав, що Україні потрібні інструктори НАТО в усіх навчальних центрах. Також "Купол" зазначав, що його підрозділу не вистачає боєприпасів, зокрема простих мінометних мін та гранат.