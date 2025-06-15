Росію не зупинити лише словами, – в МЗС відреагували на комбіновану атаку по Кременчуку
- Росія масово атакувала Полтавщину, запустивши на Кременчук безпілотники, крилаті ракети, "Кинджали" та балістику, що спричинило пошкодження інфраструктури та пожежі.
- МЗС України наголошує на необхідності запровадження сильних санкцій проти Росії та посилення обороноздатності України.
У ніч на 15 червня Росія масовано атакувала Полтавщину. Цього разу росіяни одночасно запустили на Кременчук ударні безпілотники, крилаті ракети, "Кинджали" та балістику.
Ця ніч перетворилася на ніч жаху для міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.
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Як в МЗС відреагували на російську атаку по Кременчуку
У Міністерстві закордонних справ зазначають, що мішенями для ураження стали енергетична та сільськогосподарська інфраструктура.
Вибухи та уламки спричинили пожежі, а також пошкодження житлових будівель та транспортних засобів. На щастя, цього разу обійшлося без жертв.
Росію не зупинити лише словами. Вона розуміє тільки мову сили. Сьогодні світ повинен запровадити найсильніші санкції, щоб змусити Росію до миру, а також зміцнити обороноздатність України для захисту нашого народу,
– переконані в МЗС.
Нагадаємо, що цієї ночі вибухи пролунали й у Полтаві. У ДСНС показали кадри моторошних наслідків атаки на область. Там також зазначили, що зафіксували пошкодження житлових будинків і автомобілів.