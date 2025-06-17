Київ під комбінованим ударом: у столиці зростає кількість постраждалих

Росія завдає ударів по Києву ракетами та "Шахедами" у ніч проти 17 червня. У столиці виникли пожежі в багатьох районах. Також відомо про багатьох постраждалих.



Станом на 2:38 відомо про щонайменше 16 постраждалих у Києві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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Що відомо про постраждалих у Києві внаслідок комбінованого удару

За словами Кличка, найбільше постраждалих – у Соломʼянському районі. Тут, попередньо, відбулося руйнування на верхньому поверсі житлового будинку.

Раніше Ткаченко повідомляв, що жінка у Солом'янському районі перебувала у важкому стані.

Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районі. Їм надали допомогу.

Крім того, Кличко писав, що у Святошинському було 9 постраждалих. Чотирьох госпіталізували, а п’ятьом надали допомогу на місці. За словами Ткаченка, тут госпіталізовано чоловіка з опіками.

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Додамо, що вибухи у Києві почали лунати після 12 ночі. Спершу Росія била "Шахедами", а потім ще додалися ракети. Загалом постраждали 12 локацій у Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Там виникли пожежі та постраждали будинки.

