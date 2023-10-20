Чи зміниться комендантська година з 25 жовтня: у ЦПД розставили крапки над "і"

У тіктоці активно поширюють панічні відео про те, що комендантська година в Україні начебто збільшиться вже з 25 жовтня. Як "аргумент" подають заяву, яку начебто зробив Руслан Стефанчук.

Стефанчук нібито заявив, що населення потребує контролювання у зимовий період. Водночас насправді спікер такого не казав. Загалом вся історія про зміну графіків комендантської години – фейк, який активно поширюється у тіктоці.

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Автори відео, які "вірусяться" у мережі закликають переходити за посиланням. Це начебто потрібно зробити, щоб дізнатися, як зміниться комендантська у твоєму місті або селі. Водночас посилання ведуть на телеграм-канали або сайти, які, звичайно, не мають анонсованої інформації.

Насправді ніяких нових графіків комендантської години не існує, а посилання, за якими користувачів закликають перейти – ведуть на різні TG-канали і сторонні сайти,

– мовиться у повідомленні.

Стефанчук жодних заяв також не робив. Ба більше, зміна комендантської години – не у його компетенції. Цим займаються голови ОВА. Панічні відео створюють, аби підняти охоплення окремих ресурсів. Українців закликають не звертати увагу на фейки та прокачувати свою інформаційну грамотність.