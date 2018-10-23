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      Комедія "Скажене весілля" встановила касовий рекорд в українському кіно

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      Комедія "Скажене весілля" встановила рекорд
      Комедія "Скажене весілля" встановила рекорд / Кадр з відео

      Українська комедія "Скажені весілля" побила касовий рекорд в українському кіно за три тижні прокату. Попередній рекорд належав мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".

      Фільм зібрав 40 040 939 гривень на третьому тижні прокату в кінотеатрах України. Стрічку подивилися майже 500 тисяч глядачів. Про це повідомила продюсер фільму Ірина Костюк.

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      "Скажені весілля" – це дебютна робота телеведучого і шоумена Юрія Горбунова, який також виступив як продюсер.

      Трейлер фільму "Скажене весілля": дивіться відео

      Про що фільм "Скажене весілля"? Стрічка розповідає, як директор провінційного краєзнавчого музею Василь Середюк забезпечив своїй дочці навчання у Франції. Вона зустріла хлопця, який зробив їй пропозицію. Весілля пара вирішила провести на батьківщині дівчини. Після того, як батько Василь побачив майбутнього зятя, вирішив "організувати весілля так, щоб воно не відбулося".

      Головні ролі у фільмі виконують Назар Задніпровський, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, а також сам Юрій Горбунов. Крім того, в епізодичних ролях з'являються Потап, Monatik, Олег Винник.

      Теги: Новини України LifeStyle Кіно
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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