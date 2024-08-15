У місті під Покровськом ввели майже цілодобову комендантську годину

У місті Новогродівка Донецької області комендантська година діятиме 20 годин на добу. Ці обмеження вимушені, місцевих закликали дотримуватись правил.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, ситуація навколо міста дуже складна та таке рішення сприятиме безпеці мирних жителів.

Дивіться також "Виїжджають дуже повільно": майже 3 тисячі цивільних очікують на евакуацію з Торецька

У Новогродівці продовжено комендантську годину. З 15 серпня обмеження на пересування у Новогродівці діятиме з 15:00 до 11:00,

– написав Філашкін.

Населення евакуюють

В ОВА закликали всіх місцевих жителів дотримуватися правил і не наражати себе на небезпеку.

Також Філашкін пояснив, чому довелось посилили комендантську годину. За його словами, це потрібно для того, аби вевезти цивільних з регіону.

"Ворог підійшов дуже близько. Щоб ми вивезли з населеного пункту людей і вони не заважали робити нашим військовим свою справу. Бо зараз вони і воюють, і евакуюють населення", – зазначив він.

. З 12 серпня на території Донецької області діють нові правила комендантської години. В населених пунктах, розташованих від лінії фронту до 10 кілометрів, вона діє по 16 годин.