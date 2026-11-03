Ще понад 50 людей можуть бути під завалами у Комишувасі через авіаудари Росії, — Зеленський

Російські війська завдали авіаударів по селищу Комишуваха на Запоріжжі, внаслідок чого загинули 33 людини. Ще понад 50 людей досі можуть перебувати під завалами.

Рятувальна операція на місці ворожих атак триває вже другу добу. Про це 3 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа у Німеччині.

Зеленський про трагедію

Російські військові завдали по селищу кількох ударів авіабомбами. Наразі екстреним службам вдалося врятувати п'ятьох постраждалих.

Страшний удар, одне з найбільших російських вбивств цієї війни. І відбувається все це одразу після гуманітарної операції в Олешках,

– заявив Зеленський.

Президент розповів, що Україна пропонувала розширити та продовжити режим тиші, проте у відповідь Росія здійснила нову смертоносну атаку.

Переговори щодо постачання ППО та ракет

Володимир Зеленський відзначив підтримку міжнародних партнерів за підсумками зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Ми говорили з Фрідріхом про пакети підтримки та рішення, які потрібні. І дякую дуже за те, що сказав Фрідріх, що буде зимовий пакет підтримки,

– заявив Зеленський.

Під час розмови сторони акцентували на гострому дефіциті озброєння для протиповітряної оборони, зокрема забезпечення України ракетами PAC-2, PAC-3 та IRIS-T.

Діалог також торкнувся посилення авіації, зокрема винищувачів F-16, для знищення ворожих безпілотників. "Ми обговорювали новий пакет такої підтримки для наших F-16. Дякуємо дуже за таку підтримку", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська скинули дев'ять авіабомб на селище Комишуваха Запорізької області. Ворог поцілив в укриття, де перебували люди.