Комісія збереться, – Зеленський запевнив, що в Україні невдовзі оберуть керівника САП

Президент України Володимир Зеленський впевнено заявив, що невдовзі в Україні антикорупційні органи запрацюють на повну потужність. Він пообіцяв, що судову реформу впроваджуватимуть швидше й Конституційний Суд перезапустять.

Глава держави наголосив, що найближчим часом планують завершити конкурс та обрати кандидата на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він зауважив, що судову реформу в Україні гальмували, але тепер будуть вагомі зрушення.

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"Ми трішки попрацювали, і я думаю, що найближчими днями ця комісія збереться. Ми завершимо конкурс і нарешті отримаємо прокурора САП", – підкреслив Зеленський.

Реалізація судової реформи

За словами президента, народні депутати підтримали закони про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та про Вищу раду правосуддя. Реформу судової системи схвалили у Євросоюзі.

Однак існує опір змінам всередині судової гілки влади. Мовиться про подання Верховного Суду до КСУ щодо конституційності призначення членів ВРП.

До Конституційного Суду надійшло подання від 13 жовтня, яке стосується закону про Вищу раду правосуддя. Верховний Суд оскаржує положення про звільнення й оцінку членів ВРП та вирішальний голос міжнародних експертів у Етичній раді.

Зеленський пояснив, що в Україні планують повністю оновити склад Конституційного Суду, тож ця інституція не зможе заблокувати судову реформу. Він додав, що у найближчі тижні мають визначитися з представниками від ВРУ та проголосувати закон щодо КСУ.

Окрім цього, глава держави пообіцяв повну реалізацію антикорупційної реформи, яка зараз теж зазнала гальмувань. Зокрема планують пришвидшити процес ухвалення у другому читанні закону про Національне антикорупційне бюро, після змін у керівництві Ради.

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