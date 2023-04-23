Комісію вже створили: Мінкульт перевірить Почаївську лавру

Мінкульт перевірить, як УПЦ МП використовує об'єкти Почаївської лаври на Тернопільщині. За словами Олександра Ткаченка, робота там тільки починається.

Глава Міністерства культури та інформаційної політики розповів у ефірі телемарафону, що вони вже створили відповідну комісію. Проте пояснив, що ситуація в цій Лаврі дещо інша, ніж у Києво-Печерській, пише 24 Канал.

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Комісія Мінкульту перевірить Почаївську лавру

У нас створено комісії з перевірки використання об'єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об'єктів,

– заявив Олександр Ткаченко.

За його словами, ситуація в Почаївській лаврі не така, як у Києво-Печерській. Адже на території першої є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємини між ними. Ткаченко пояснив, що:

у одному з храмів Кременецького заповідника вже минув термін угоди про використання;

справа щодо того, чому Мінкульт не допускають до цього храму, вже в місцевому суді.

Яка ситуація в Почаївській лаврі