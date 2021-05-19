Профільний комітет підтримав кандидатуру Любченка на посаду міністра економіки

19 травня 2021 , 17:34
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Данило Гетманцев у телеграмі

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики порекомендував призначити Олексія Любченка на посаду керівника Мінекономіки. Наразі він очолює Державну податкову службу.

Кандидатуру Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки 19 травня вніс до парламенту глава уряду Денис Шмигаль.

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Повністю підтримую рішення комітету. Переконаний, у залі з призначенням питань також не буде. З кадрових питань завтра і почнемо,
– написав Данило Гетманцев.

Зверніть увагу! З квітня 2020 року Олексій Любченко очолює Державну податкову службу України.

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Автор: Олег Васьків