Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Під час засідання Комітет дав слово міністру культури Олександру Ткаченку та розглянув його заяву на відставку. Про це пише 24 Канал.

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Комітет Ради не підтримав відставку Ткаченка

Ткаченку запропонували відзвітуватись про роботу Мінкульту за 3 роки. Міністр сказав, що за час війни вдалося "досить сильно інтегруватися в міжнародні європейські структури" й він хотів би, щоб ці напрацювання не зникли.

Також він заявив, що міністерство культури працювало над збереженням культурної спадщини України. Також він заявив, що передбачені "певні кроки" на інформаційну безпеку та експорт спадщини.

Представники комітету говорили, що їм сумно від того, що Ткаченко збирається йти у відставку і, мовляв, нинішня дискусія щодо фінансування культури "неправильна", тому що розвиток культури важливий завжди. Варто зазначити, що при цьому комітет майже не обговорював саме доцільність використання коштів. До прикладу, розмову про 33 мільйони на серіал про Поворознюка акуратно "згорнули", зійшовшись на тому, що важливо знімати українські серіали й кіно.

У підсумку комітет більшістю голосів не підтримав відставку Олександра Ткаченка. Водночас питання про відставку міністра розглянуть шляхом голосування в сесійній залі Верховної Ради України.

Детальніше про голосування

За відставку Ткаченка проголосували:

Микола Княжицький,

Володимир Вʼятрович,

Софія Федина,

Гео Лерос,

Всі інші члени комітету були проти.