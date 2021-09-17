Комітет Ради з оборони таки підтримав законопроєкт про олігархів

17 вересня 2021 , 16:17
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Джерело:

телеграм "Железный нардеп"

Комітет Ради станом на 17 вересня рекомендує ухвалити законопроєкт про олігархів у другому читанні. "За" проголосували 10 членів комітету.

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що врахували 13 правок з 1271. Водночас політик повідомив: погано, що в рішенні комітету записали Раді розглядати закон за новою спецпроцедурою.

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Тобто без права депутатів поставити свої правки в залі. Це буде грубе порушення регламенту,
– наголосив Железняк.

Як голосували члени комітету

  • "За" – 10;
  • "проти" – нардеп Сергій Рахманін;
  • утрималися – 0.

Що змінювали у законопроєкті

Железняк раніше розповів, що після першого читання до законопроєкту внесли чимало поправок. Зокрема:

  • ввели визначення "представник олігарха" людина, яка зустрічається з публічними службовцями від імені та в інтересах олігарха;
  • наголосили, що контактом з олігархом є також телефонна розмова;
  • скасували обов'язок подавати антикорупційні декларації;
  • пояснили, що олігархам заборонено фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами та гаслами;
  • наголосили, що у реєстр олігархів додадуть інформацію про компанії, бенефіціаром яких є олігарх, та про людей та партії, на політичну діяльність яких він давав гроші.

Допис Железняка:

Комітет з оборони підтримав законопроєкт про олігархів #5599 до другого читання.

Хіба що виправили помилку за деклараціями.
Всього враховано 13 поправок з 1271
Голосували: 10 за, 1 проти (Рахманін), 0 утрималося

Погано, що в рішенні Комітету записано Раді розглядати закон за новою спецпроцедурою. Тобто без права депутатів поставити свої правки в залі. Це буде грубе порушення Регламенту

Автор: Мар'яна Бекало