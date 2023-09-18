У Раді підтримали пропозиції Зеленського щодо відновлення електронного декларування

Антикорупційний комітет Верховної ради підтримав пропозиції викладені у вето президента Володимира Зеленського до закону про відновлення електронного декларування з відкритими реєстрами.

Рішення підтримали всі члени Комітету Ради, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Питання скоро розглянуть у залі парламенту.

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Комітет з питань антикорупційної політики одноголосно підтримав пропозиції викладені в вето Президента до закону про відновлення е-декларування. А саме про відкриття цих декларацій одразу,

– зазначив Ярослав Железняк.

Раніше Зеленський повідомив, що Верховна Рада має ухвалити законопроєкт про електронне декларування, який передбачає негайне відкриття реєстру декларацій, вже у вересні.

Що цьому передувало

Президент 12 вересня наклав вето на законопроєкт про електронне декларування, ухвалений Верховною Радою 5 вересня без важливої поправки про відкриття декларацій.

Головна правка № 371 про відкриття декларацій не набрала достатньо голосів, що означало б, що інформація про статки чиновників і депутатів буде закритою ще рік.

У Центрі протидії корупції казали, що законопроєкт у чинній редакції не дає змоги контролю громадськості та журналістів за владою та суперечить позиції Євросоюзу, послів G7, а також рекомендаціям постійного доповідача Європарламенту Міхаеля Ґалера.

ЦПК закликав Зеленського повернути законопроєкт до парламенту з вимогою відкрити реєстр.

. Закон про е-декларування набув чинності у 2016 році. Однак у 2020-му Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків.