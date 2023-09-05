Комітет Ради з питань оборони підтримав Умєрова на посаду міністра оборони України

Комітет Ради з питань оборони 5 вересня підтримав кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. Він може замінити Олексія Резнікова.

"За" проголосували усі члени Комітету – 17 осіб. Останній етап відбудеться вже завтра, 6 вересня, коли голосуватимуть у залі.

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Комітет ВРУ з питань оборони підтримав Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. За – 17, одноголосно всі члени комітету,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про призначення Умєрова

Під час вечірнього звернення 3 вересня Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про заміну міністра оборони України. Президент наголосив: Резніков пройшов ці понад 550 днів повномасштабної війни. Наразі відомство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії. Того ж вечора Зеленський повідомив, що новим міністром оборони стане Рустем Умєров.

Наступного дня Резніков подав заяву про відставку. Також він відзвітувався у Раді про свою роботу й розповів про успіхи, яких йому вдалося досягнути за час перебування на посаді. Зокрема, заявив, що за цей час на озброєння української армії прийнято понад 200 зразків західної зброї.

Вже 5 вересня Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна.