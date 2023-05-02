Комітет Ради схвалив продовження дії воєнного стану

У комітеті парламенту з питань оборони підтримали ініціативу про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Загалом наша держава живе в таких умовах від 24 лютого 2022 року – себто від початку повномасштабного вторгнення.

У вівторок, 2 травня, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич написав, що термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжать.

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Одноголосне рішення

Як зазначив народний обранець, цю ініціативу на голосуванні в комітеті підтримало 18 депутатів. Власне, рішення було схвалено одноголосно.

Схвалили на засіданні Комітету проєкти законів з реєстраційними номерами 9259 та 9260 про затвердження Указів Президента щодо продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що продовжать воєнний стан з 20 квітня 2023 року ще на 90 днів.

Мобілізація та війна тривають

Зазначимо, що всього за день перед цим, 1 травня, Президент України Володимир Зеленський вніс у парламент законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану. Ймовірно, ці ініціативи будуть винесені на загальне голосування у Раді 19 травня.

Відомо, що це уже всьоме наші народні обранці голосуватимуть за продовження воєнного стану та мобілізації після 24 лютого 2022 року – тобто від початку широкомасштабної війни. Власне, перше голосування відбулось у день вторгнення.

Насправді очевидно, що і мобілізацію, і воєнний стан в Україні продовжуватимуть доти, допоки війна не закінчиться. І немає сумнівів, що станеться це після нашої перемоги, а не поразки.

А поки потрібно пам'ятати, що правовий режим, у якому ми живемо, передбачає комендантську годину, заборону на проведення референдумів та виборів, обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних та свободи слова.

Поки це рішення не набуло чинності, адже за нього не голосувала уся Верховна Рада. Однак, очевидно, що це невдовзі станеться.