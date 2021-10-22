Комітет регламенту Ради рекомендував відсторонити Третьякову на 5 засідань

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту відсторонити нардепку Галину Третьякову від участі у пленарних засіданнях на 5 днів. Саме це має бути покаранням за її цинічне висловлювання у бік загиблого нардепа Антона Полякова.

Рішення Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради озвучила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Важливо Одним ворогом менше, – Третьякова вважає, що в її скандальній заяві нема нічого неетичного

Вона пояснила, що тепер це рішення має ухвалити Верховна Рада без обговорення. Голосування може відбутися на наступному пленарному тижні з 2 листопада.

Раніше група "За Майбутнє" вимагала, аби Третьякова склала депутатський мандат. Водночас Давид Арахамія не вважає, що Третьякову після скандальних заяв про смерть Полякова потрібно знімати з посади голови парламентського комітету з питань соціальної політики.

Як висловилася Третьякова та чому спалахнув скандал

У чаті партії "Слуга народу" нардепка Третьякова прокоментувала смерть Антона Полякова, заявивши, що "на одного ворога менше".

Скриншот переписки опинився у соцмережах, відтак колеги померлого і загалом суспільство обурилося некоректності висловлювань голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Всі фракції парламенту підписали лист до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п'ять днів.

Сама ж Третьякова не бачить у своїх висловлюваннях нічого поганого. Вона наголосила, що у неї є право на свободу слова.

Попередні скандали із Третьяковою

У липні 2020 року Третьякова пропонувала легалізувати в Україні секс-індустрію і "все, що можливо".

Також нардепка заявляла, що діти, які народжуються "у сім'ях, що потребують матеріальної допомоги" – "дуже низької якості".

Що відомо про смерть Полякова? Інформацію про смерть нардепа 8 жовтня оприлюднили у поліції Києва. Антон Поляков упіймав таксі біля одного з ресторанів у Дніпровському районі. У машині політику стало зле, його нудило та згодом розпочались конвульсії. Лікарі не змогли реанімувати нардепа. Він помер.

Повний текст публікації Юлії Палійчук:

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував парламенту відсторонити Галину Третьякову від участі у пленарних засіданнях на 5 днів.



Відповідно до статті 51 Регламенту таке рішення має прийняти Верховна Рада без обговорення. Голосування за таке рішення може відбутися на наступному пленарному тижні з 2 листопада.