Комітет регламенту Ради рекомендував відсторонити Третьякову на 5 засідань
Джерело:телеграм Юлії Палійчук
Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту відсторонити нардепку Галину Третьякову від участі у пленарних засіданнях на 5 днів. Саме це має бути покаранням за її цинічне висловлювання у бік загиблого нардепа Антона Полякова.
Рішення Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради озвучила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.
Важливо Одним ворогом менше, – Третьякова вважає, що в її скандальній заяві нема нічого неетичного
Вона пояснила, що тепер це рішення має ухвалити Верховна Рада без обговорення. Голосування може відбутися на наступному пленарному тижні з 2 листопада.
Раніше група "За Майбутнє" вимагала, аби Третьякова склала депутатський мандат. Водночас Давид Арахамія не вважає, що Третьякову після скандальних заяв про смерть Полякова потрібно знімати з посади голови парламентського комітету з питань соціальної політики.
Як висловилася Третьякова та чому спалахнув скандал
- У чаті партії "Слуга народу" нардепка Третьякова прокоментувала смерть Антона Полякова, заявивши, що "на одного ворога менше".
- Скриншот переписки опинився у соцмережах, відтак колеги померлого і загалом суспільство обурилося некоректності висловлювань голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
- Всі фракції парламенту підписали лист до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п'ять днів.
Сама ж Третьякова не бачить у своїх висловлюваннях нічого поганого. Вона наголосила, що у неї є право на свободу слова.
Попередні скандали із Третьяковою
- У липні 2020 року Третьякова пропонувала легалізувати в Україні секс-індустрію і "все, що можливо".
- Також нардепка заявляла, що діти, які народжуються "у сім'ях, що потребують матеріальної допомоги" – "дуже низької якості".
Що відомо про смерть Полякова?Інформацію про смерть нардепа 8 жовтня оприлюднили у поліції Києва. Антон Поляков упіймав таксі біля одного з ресторанів у Дніпровському районі. У машині політику стало зле, його нудило та згодом розпочались конвульсії. Лікарі не змогли реанімувати нардепа. Він помер.
Повний текст публікації Юлії Палійчук:
Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував парламенту відсторонити Галину Третьякову від участі у пленарних засіданнях на 5 днів.
Відповідно до статті 51 Регламенту таке рішення має прийняти Верховна Рада без обговорення. Голосування за таке рішення може відбутися на наступному пленарному тижні з 2 листопада.