Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про економічний паспорт українця

21 січня 2022 , 17:42
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Джерело:

Верховна Рада України

Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про "економічний паспорт" українця. Він передбачає створення персональних рахунків для дітей, народжених з 1 січня 2019 року.

Своєю чергою парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики під час засідання 20 січня рекомендував включити його до порядку денного і прийняти за основу.

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Зазначається, що законопроєктом пропонується механізм забезпечення державою кожному українцю по досягненню ним вісімнадцятирічного віку стартового капіталу для:

  • придбання житла;
  • оплати навчання в українських вишах;
  • оплатити лікування у разі тяжкої хвороби;
  • накопичення на особистому пенсійному рахунку.

З цією метою пропонується створити неприбуткову установу Фонд майбутніх поколінь, в якій автоматично відкриватимуть рахунки всім дітям народженим з 1 січня 2019 року.

Держава щороку має перераховувати кошти на ці рахунки у розмірі двох мінімальних зарплат. Пропонується формувати активи Фонду, зокрема за рахунок коштів, що надійшли від сплати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення,
– пояснили у ВРУ.

Окрім цього, відомо, що витратити кошти можна буде лише в Україні. Їх не видаватимуть готівкою, а перераховуватимуть безпосередньо на визначені цілі, аби уникнути зловживань.

Зверніть увагу! Комітет рекомендував Раді схвалити законопроєкт у першому читанні.

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Автор: Олег Васьків