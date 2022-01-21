Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про економічний паспорт українця
Джерело:Верховна Рада України
Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про "економічний паспорт" українця. Він передбачає створення персональних рахунків для дітей, народжених з 1 січня 2019 року.
Своєю чергою парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики під час засідання 20 січня рекомендував включити його до порядку денного і прийняти за основу.
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Зазначається, що законопроєктом пропонується механізм забезпечення державою кожному українцю по досягненню ним вісімнадцятирічного віку стартового капіталу для:
- придбання житла;
- оплати навчання в українських вишах;
- оплатити лікування у разі тяжкої хвороби;
- накопичення на особистому пенсійному рахунку.
З цією метою пропонується створити неприбуткову установу Фонд майбутніх поколінь, в якій автоматично відкриватимуть рахунки всім дітям народженим з 1 січня 2019 року.
Держава щороку має перераховувати кошти на ці рахунки у розмірі двох мінімальних зарплат. Пропонується формувати активи Фонду, зокрема за рахунок коштів, що надійшли від сплати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення,
– пояснили у ВРУ.
Окрім цього, відомо, що витратити кошти можна буде лише в Україні. Їх не видаватимуть готівкою, а перераховуватимуть безпосередньо на визначені цілі, аби уникнути зловживань.Зверніть увагу! Комітет рекомендував Раді схвалити законопроєкт у першому читанні.
Економічний паспорт: що відомо
- Президент вніс 2 законопроєкти про введення економічного паспорта українця.
- Давид Арахамія наголосив, що пенсіонери зможуть отримати економічний паспорт.
- Понад 50% українців позитивно сприймають ідею з економічним паспортом.