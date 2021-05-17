Медведчук, Льовочкін і Ко: топ найменш продуктивних нардепів Ради

Комітет виборців України назвав найбільш та найменш продуктивних нардепів за кількістю ухвалених законів. Серед лідерів – 10 нардепів від "Слуги народу", серед антилідерів – нардепи від ОПЗЖ.
Джерело:Комітет виборців України
Списки продуктивності депутатів Верховної Ради КВУ сформував за результатами 2 років роботи теперішнього парламенту – з 29 серпня 2019 року по 30 квітня 2021 року.
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Десятка найпродуктивніших нардепів
Найчастіше парламент приймав закони:
- Данила Гетманцева ("СН", Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики) – 44 закони авторства депутата;
- Олени Шуляк (заступниця голови фракції "СН") – 34 закони;
- Роксолани Підласи ("СН") – 33 закони;
- Андрія Клочка ("СН" Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування) – 32 закони;
- Віталія Безгіна ("СН") – 29 законів;
- Павла Фролова ("СН") – 28 законів;
- Оксани Дмитрієвої ("СН") – 26 законів;
- Михайла Радуцького ("СН", Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування) – 26 законів;
- Галини Третьякової ("СН", Голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів) – 26 законів;
- Дениса Монастирського ("СН", Голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності) – 25 законів.
"Ці цифри свідчать, що у ВР фактично існує монополія на ухвалення законодавчих рішень і шанси на ухвалення законопроєктів авторства опозиційних депутатів є суто символічними. Депутати "Слуги народу" фактично сформували монополію на ухвалення законів", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Найпродуктивніші депутати серед фракцій та груп
- фракції "Голос" – голова політсили Ярослав Железняк (парламент ухвалив 22 закони його авторства).
- "Довіра" – Лариса Білозір (19 законів);
- групи "За майбутнє" – Сергій Мінько (14 законів);
- ВО "Батьківщина" – Валерій Дубіль (14 законів),
- "Європейської солідарності" – Ірина Геращенко (11 законів),
- "Опозиційної платформи За життя" – Михайло Макаренко (9 законів).
Однак, 31 народний обранець досі не став автором жодного ухваленого закону, тобто має нульову законодавчу продуктивність. Серед найвідоміших: Андрій Деркач (зареєстрував 7 проєктів законів, 0 ухвалено), Сергій Льовочкін (подав 13 проєктів законів), Ренат Кузьмін (3 проєкти законів), Віктор Медведчук (21 проєкт закону), Вадим Новинський (29 проєктів законів) та інші.