Медведчук, Льовочкін і Ко: топ найменш продуктивних нардепів Ради

Комітет виборців України назвав найбільш та найменш продуктивних нардепів за кількістю ухвалених законів. Серед лідерів – 10 нардепів від "Слуги народу", серед антилідерів – нардепи від ОПЗЖ.

Списки продуктивності депутатів Верховної Ради КВУ сформував за результатами 2 років роботи теперішнього парламенту – з 29 серпня 2019 року по 30 квітня 2021 року.

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Десятка найпродуктивніших нардепів

Найчастіше парламент приймав закони:

Данила Гетманцева ("СН", Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики) – 44 закони авторства депутата;

Олени Шуляк (заступниця голови фракції "СН") – 34 закони;

Роксолани Підласи ("СН") – 33 закони;

Андрія Клочка ("СН" Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування) – 32 закони;

Віталія Безгіна ("СН") – 29 законів;

Павла Фролова ("СН") – 28 законів;

Оксани Дмитрієвої ("СН") – 26 законів;

Михайла Радуцького ("СН", Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування) – 26 законів;

Галини Третьякової ("СН", Голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів) – 26 законів;

Дениса Монастирського ("СН", Голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності) – 25 законів.

Усі лідери – члени фракції "Слуга народу". У списку з 50 найпродуктивніших депутатів Ради лише 6 парламентів не є представниками монобільшості.

"Ці цифри свідчать, що у ВР фактично існує монополія на ухвалення законодавчих рішень і шанси на ухвалення законопроєктів авторства опозиційних депутатів є суто символічними. Депутати "Слуги народу" фактично сформували монополію на ухвалення законів", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Найпродуктивніші депутати серед фракцій та груп

фракції "Голос" – голова політсили Ярослав Железняк (парламент ухвалив 22 закони його авторства).

"Довіра" – Лариса Білозір (19 законів);

групи "За майбутнє" – Сергій Мінько (14 законів);

ВО "Батьківщина" – Валерій Дубіль (14 законів),

"Європейської солідарності" – Ірина Геращенко (11 законів),

"Опозиційної платформи За життя" – Михайло Макаренко (9 законів).

Однак, 31 народний обранець досі не став автором жодного ухваленого закону, тобто має нульову законодавчу продуктивність. Серед найвідоміших: Андрій Деркач (зареєстрував 7 проєктів законів, 0 ухвалено), Сергій Льовочкін (подав 13 проєктів законів), Ренат Кузьмін (3 проєкти законів), Віктор Медведчук (21 проєкт закону), Вадим Новинський (29 проєктів законів) та інші.

Спікер парламенту зауважив, що нардеп від ОПЗЖ можливо виконуватиме інші свої повноваження, якщо суд йому це не заборонить.