18:13
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, 13 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Комітет Вінника-Пашинського два роки приховував від суспільства корупцію в "Укроборонпромі"

      376 Читать новость на русском
      "Укроборонпром"
      "Укроборонпром" / delo.ua

      Секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки і оборони Іван Вінник спільно з колегами по комітету приховували від правоохоронних органів і громадськості кричущі факти корупції в оборонній сфері.

      Про це свідчить протокол засідання комітету від 23 листопада 2016 року.

      У протоколі зазначено, що члени комітету прийняли до відома інформацію про поширені в ЗМІ факти корупції в ДК "Укроборонпром". Також депутати заслухали тодішнього генерального директора "Укроборонпрому" Романа Романова.

      "Звернутися до ДК "Укроборонпром" щодо надання офіційної інформації та копій звернень (відповідей) до НАБУ та ДФС, які були направлені з метою недопущення протиправної діяльності контрагентів з постачання продукції та послуг до підприємств ДК "Укроборонпром".

      У січні 2017 року запланувати проведення спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони та Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції з розглядом питання щодо діяльності ДК "Укроборонпром".
      На засіданні Комітету у лютому 2017 року розглянути питання щодо шляхів реформування оборонно-промислового комплексу, зокрема ДК "Укроборонпром", йдеться в протоколі зазначеного засідання.

      Однак, стенограма цього засідання була прихована і не опублікована на сайті комітету поряд з стенограмами інших засідань. Інформація про будь-які причини секретності даної стенограми на сайті також відсутня.

      Відповідно, зазначені чиновники з комітету нацбезпеки і оборони були інформовані про факти корупції та порушення у сфері держзакупівель більше 2 років тому, проте ніякого розголосу ця інформація тоді не отримала. Це підтвердив і сам глава комітету Сергій Пашинський під час засідання ТСК за фактами розграбування армії. Він стверджував, що журналістські розслідування, опубліковані командою BIHUSINFO, спрямовані на дискредитацію певного кандидата перед виборами, на доказ чого попросив включити запис того самого засідання комітету від 23 листопада 2016 року. Він підтверджує, що резонансні факти корупції в "Укроборонпрому", які озвучили журналісти, не були новиною для керівництва парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони.

      У той же час, стенограма засідання відсутній в загальному доступі. Про які-небудь кримінальні виробництва, порушених за фактом викладеної в той час інформації на засіданні комітету, також нічого не відомо.

      Нагадаємо, що секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки і оборони Іван Вінник був призначений главою парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розграбування української армії в період з 2004 по 2019 рік.

      blog_ava
      День святого Патрика: цікаві факти святкування в Ірландії
      сьогодні
      5134
      Теги: Новини політики Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Іван Вінник
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президентські вибори-2019: чому третина українців не визначилася, і якою буде явка?
      сьогодні , 18:00 Президентські вибори-2019: чому третина українців не визначилася, і якою буде явка?
      Інна Жолобович 56
      Помилка НАБУ: що мало зробити Бюро після виходу фінальної серії про корупцію в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 17:30 Помилка НАБУ: що мало зробити Бюро після виходу фінальної серії про корупцію в "Укроборонпромі"
      Віталій Шабунін 239
      Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      13 березня , 07:00 Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      Вбивча робота: навіщо терористи ввели трудову повинність
      сьогодні , 17:00 Вбивча робота: навіщо терористи ввели трудову повинність
      Олексій Чибісов 299
      7 крутих Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів, на які варто підписатись
      сьогодні , 16:31 7 крутих Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів, на які варто підписатись
      359
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук