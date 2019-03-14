Комітет Вінника-Пашинського два роки приховував від суспільства корупцію в "Укроборонпромі"

Секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки і оборони Іван Вінник спільно з колегами по комітету приховували від правоохоронних органів і громадськості кричущі факти корупції в оборонній сфері.

Про це свідчить протокол засідання комітету від 23 листопада 2016 року.

У протоколі зазначено, що члени комітету прийняли до відома інформацію про поширені в ЗМІ факти корупції в ДК "Укроборонпром". Також депутати заслухали тодішнього генерального директора "Укроборонпрому" Романа Романова.

"Звернутися до ДК "Укроборонпром" щодо надання офіційної інформації та копій звернень (відповідей) до НАБУ та ДФС, які були направлені з метою недопущення протиправної діяльності контрагентів з постачання продукції та послуг до підприємств ДК "Укроборонпром".

У січні 2017 року запланувати проведення спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони та Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції з розглядом питання щодо діяльності ДК "Укроборонпром".

На засіданні Комітету у лютому 2017 року розглянути питання щодо шляхів реформування оборонно-промислового комплексу, зокрема ДК "Укроборонпром", – йдеться в протоколі зазначеного засідання.

Однак, стенограма цього засідання була прихована і не опублікована на сайті комітету поряд з стенограмами інших засідань. Інформація про будь-які причини секретності даної стенограми на сайті також відсутня.

Відповідно, зазначені чиновники з комітету нацбезпеки і оборони були інформовані про факти корупції та порушення у сфері держзакупівель більше 2 років тому, проте ніякого розголосу ця інформація тоді не отримала. Це підтвердив і сам глава комітету Сергій Пашинський під час засідання ТСК за фактами розграбування армії. Він стверджував, що журналістські розслідування, опубліковані командою BIHUSINFO, спрямовані на дискредитацію певного кандидата перед виборами, на доказ чого попросив включити запис того самого засідання комітету від 23 листопада 2016 року. Він підтверджує, що резонансні факти корупції в "Укроборонпрому", які озвучили журналісти, не були новиною для керівництва парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони.

У той же час, стенограма засідання відсутній в загальному доступі. Про які-небудь кримінальні виробництва, порушених за фактом викладеної в той час інформації на засіданні комітету, також нічого не відомо.

Нагадаємо, що секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки і оборони Іван Вінник був призначений главою парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розграбування української армії в період з 2004 по 2019 рік.