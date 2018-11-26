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      Комітет з нацбепеки і оборони підтримав законопроект про запровадження воєнного стану

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      Засідання комітету з нацбепеки і оборони
      Засідання комітету з нацбепеки і оборони / 24 канал

      Комітет з національної безпеки і оборони одноголосно підтримав проект закону щодо оголошення воєнного стану.

      Про це повідомляють журналісти 24 каналу.

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      Також члени комітету одноголосно підтримали пропозицію невідкладно звернутися до Генерального прокурора та голови Служби безпеки України з проханням дати негайну правову оцінку громадянам України, які протягом останнього часу публічно звинуватили Україну у агресії проти РФ з вимогою порушити проти цих громадян статтю "Державна зрада" та притягнути їх до кримінальної відповідальності.

      Одноголосно проголосували і за пропозицію звернутися до Кабінету Міністрів та Національного банку, Служби безпеки України та Державної фіскальної служби з вимогою дати звіт про виконання указу РНБО про застосування санкцій.

      Відео: що означає воєнний стан

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.

      В понеділок, 26 листопада, Верховна Рада на позачерговому засіданні з ініціативи президента розгляне питання про запровадження воєнного стану, рішення буде оголошено після 16:00.

      Теги: Воєнний стан в Україні Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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