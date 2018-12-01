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      Компактність і простір під одним дахом: раціональний дизайн однокімнатки в Одесі

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      Архітектори з Одеси Дмитро Сівак та Артем Тригубчак втілили у життя стильне та ергономічне рішення для інтер'єру квартири площею 45 квадратів.

      Перед дизайнерами стояло завдання грамотно реалізувати призначення кожного квадратного метра у невеликому помешканні в Одесі.

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      Як йдеться на сайті Дмитра Сівака, із самого початку проект мав особливості: у квартирі було передбачено кілька приміщень, але практично зовсім не було цегляних стін.

      Клієнтом була молода дівчина і одним з її головних пріоритетів була велика кількість шаф і місць зберігання.

      дизайн Одеса квартира інтер'єр
      Практичність зі смаком втілена в роботі українських дизайнерів в Одесі

      Тоді стало зрозуміло, що у нових стінах немає потреби, оскільки шафи можуть запросто виконувати роль перегородок.

      Інтер'єр квартира Одеса
      Дизайнерські рішення в однокімнатній квартирі в Одесі

      шафи перегородки квартира Одеса
      Шафи виконують роль перегородок в дизайнерській квартирі в Одесі

      Таким чином в однокімнатній квартирі площею 45 квадратів були раціонально облаштовані повноцінна кухня, гостьова кімната і спальня.

      Одеса квартира планування
      Планування однокімнатної квартири в Одесі з дизайном від Сівака і Тригубчака

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Фотоновини Архітектура і дизайн Декор і дім Ідеї для інтер'єру Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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