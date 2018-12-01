Компактність і простір під одним дахом: раціональний дизайн однокімнатки в Одесі
Архітектори з Одеси Дмитро Сівак та Артем Тригубчак втілили у життя стильне та ергономічне рішення для інтер'єру квартири площею 45 квадратів.
Перед дизайнерами стояло завдання грамотно реалізувати призначення кожного квадратного метра у невеликому помешканні в Одесі.
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Як йдеться на сайті Дмитра Сівака, із самого початку проект мав особливості: у квартирі було передбачено кілька приміщень, але практично зовсім не було цегляних стін.
Клієнтом була молода дівчина і одним з її головних пріоритетів була велика кількість шаф і місць зберігання.
Практичність зі смаком втілена в роботі українських дизайнерів в Одесі
Тоді стало зрозуміло, що у нових стінах немає потреби, оскільки шафи можуть запросто виконувати роль перегородок.
Дизайнерські рішення в однокімнатній квартирі в Одесі
Шафи виконують роль перегородок в дизайнерській квартирі в Одесі
Таким чином в однокімнатній квартирі площею 45 квадратів були раціонально облаштовані повноцінна кухня, гостьова кімната і спальня.
Планування однокімнатної квартири в Одесі з дизайном від Сівака і Тригубчака