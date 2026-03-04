Приховав розкрадання під час будівництва укриттів для літаків: Зеленський звільнив Компаниченка

Президент України підписав указ про звільнення з посади начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка. Його підозрюють у масштабній корупції під час будівництва укриттів для літаків.

Андрія Українця (командувача логістики ПС ЗСУ) та Володимира Компаниченка затримали "на гарячому" під час передачі 320 тисяч доларів хабаря. Про звільнення йдеться в указі Володимира Зеленського.

Дивіться також Суд відправив під варту керівника управління СБУ на Житомирщині, якого викрили на хабарі

Що відомо про звільненого корупціонера?

Президент України 4 березня 2026 року видав указ про звільнення з посади глави СБУ Житомирщини Компаниченка. Його підозрюють у прихованні розкрадання грошей, виділених на будівництво оборонних споруд для літаків.

Прокуратура також оскаржила рішення суду щодо запобіжних заходів для корупціонера. Суд визначив заставу за Компаниченка у розмірі 6,9 мільйона гривень.

Прокурори вважають рішення суду необґрунтованим, бо призначені застави майже вдвічі менші за їхні вимоги і не відповідають серйозності злочинів.

Нагадаємо, що у середу, 25 лютого, стало відомо, що правоохоронці викрили командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника УСБУ у Житомирській області на масштабній корупції під час будівництва укриттів для літаків.

Останні новини про корупційні скандали в Україні