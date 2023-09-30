Виробник Bayraktar інвестує 100 мільйонів в Україну: через півтора року з'явиться завод

Компані Baykar надасть Україні 100 мільйонів доларів для створення трьох проєктів. Одним з них буде завод для виробництва турецьких безпілотників.

Відповідну заяву керівник компанії-виробника безпілотників зробив на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві. Він додав, що процес уже розпочався.

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Важлива інвестиція в Україну

Турецька компанія Baykar заявила, що інвестує в українське виробництво 100 мільйонів доларів. Саме вона виготовляє бойові безпілотники Bayraktar. Генеральний директор Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій в Києві повідомив, що наразі в Україні вони мають три напрямки вкладення коштів.

У нас в Україні три основні інвестиції. Одна з них – завод. Потім у нас є сервісний центр, а також головний офіс тут… Це інвестиція, яка становить близько 100 мільйонів доларів, і процес уже пішов. Будівництво вже розпочали. На його завершення знадобиться близько 1,5 року. Ми плануємо, щоб тут працювало мінімум 300 людей. Співпраця триває,

– заявив Байрактар.

Він розповів, що це буде екологічна та взаємовигідна співпраця. Україна може надати унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона безпосередньо самі безпілотники. Однак перш за все треба налагодити ланцюжок постачання, знайти та розвинути людський капітал.

Очільник турецької компанії наголосив, що у сучасній війні безпілотників важливим є зворотний звʼязок у використанні технологій від військових. Саме тому Bayraktar, які застосовуються в Україні, обладнали низкою унікальних систем.

Халюк Байрактар додав, що компанія підтримує Україну в цій війні. Гендиректор додав, що вони тут не для того, щоб максимізувати доходи чи прибутки. Окремо він наголосив на допомозі Україні, зокрема придбанні радарних систем. Також керівник Baykar розповів, що компанія відправляла гуманітарні вантажі та організувала табір для українських дітей

Форум оборонних індустрій: що відомо