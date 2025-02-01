В обхід санкцій постачали котли ворогу: СБУ у Житомирі викрили чергову схему

Працівники українських спецслужб продовжують викривати громадян, які працюють на ворога. Зокрема, таку компанію знайшли у Житомирі.

СБУ викрила житомирську компанію, яка постачала газові котли військовим санаторіям Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на офіційне повідомлення.

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Працювали в обхід санкцій

Правоохоронцям вдалося викрити зловмисників, які продавали партії вітчизняні системи опалення для потреб міноборони Росії.

Зокрема, до організації схеми причетний керівник відділу збуту житомирської компанії, яка виробляє теплові котли та конвектори. З травня 2022 року цей виробник продавав продукцію російським підприємствам, які співпрацюють із урядом Росії.

Серед головних української фірми була компанія в Курську, яка постачала системи опалення до військових санаторіїв ворога.

Щоб обійти санкції, фігуранти спочатку відправляли українську продукцію до афілійованих фірм на території Євросоюзу і Центральної Азії. Звідти товар їхав до Білорусі, а вже потім і в Росію.

Зловмисники передали кілька партій українських систем обігріву на загальну суму 65 мільйонів гривень.

Під час обшуків за адресою компанії-виробника та в помешканні організатора виявили доказ. Очільнику відділу збуту житомирської компанії оголосили про підозру за пособництво державі-агресору.

Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.