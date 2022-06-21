Компанія підсанкційного олігарха з Росії розграбувала надра України на 270 мільйонів

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Російський олігарх намагався збільшувати свій капітал шляхом пограбування України. Йому навіть вдалося завдати нашій державі доволі солідних збитків.

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Припинення злочинної діяльності компанії російського олігарха

Служба безпеки України викрила одне з підприємств на Закарпатті у незаконному видобутку та продажу цінної породи корисних копалин. Злодіям вдалося завдати збитків державі на суму у 270 мільйонів гривень.

Андезит – це магматична вулканічна гірська порода, здебільшого її використовують у будівництві.

Як з'ясувало слідство, оборудку організувала компанія, яка належить до австрійського концерну. Його кінцевим бенефіціаром є російський олігарх, який внесений до санкційного списку РНБО.

У компанії закінчилась дія усіх ліцензій на видобуток андезиту, але вони продовжили безконтрольно видобувати корисну копалину. Аналогічно без жодних дозволів вони реалізовували сировину місцевим підприємцях.

Експертиза встановила, що загалом зловмисники незаконно видобули 113 тисяч кубічних метрів андезиту. Для притягнення причетних осіб до відповідальності є достатня кількість доказів.

Війна Росії з Україною – останні новини

Росіяни не Сході перегруповують свої сили, частину підрозділів вони вивели до Росії для відновлення. Зведені формування ворога продовжують наступальні дії.

На Донбасі ворогу вдалося захопити кілька населених пунктів, ворог закріплюється на зайнятих рубежах. Під контролем окупантів опинилася Устинівка, також вони прорвалися у Підлісну та Мирну Долину.

На Херсонщині російської окупанти намагаються встановити свої правила, але для цього їм бракує сил. Через це вони почали активний пошук колаборантів. Багато українців відмовляються співпрацювати з ворогом, тож росіяни вдаються до катувань.

Також у Херсоні росіяни почали будувати оборону та готуватися до вуличних боїв. Окупанти розуміють, що контрнаступ ЗСУ вони стримати не зможуть, тому збираються тримати оборону у самому Херсоні. Окрім того, ворог сподівається на прикриття мирним населенням.

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