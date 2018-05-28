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Компанія AMD готує оновлення для лінійки настільних процесорів Ryzen

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AMD готує оновлення для лінійки настільних процесорів Ryzen
AMD готує оновлення для лінійки настільних процесорів Ryzen / playground

Компанія AMD оголосила про подальший розвиток лінійки настільних процесорів Ryzen. Зокрема, наступне покоління чіпів на базі архітектури Zen 2 отримає вже до 16 ядер замість 8, які є зараз. Також виробник планує освоїти 3-нанометровий тепроцес.

Про це повідомляє wccftech.

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Раніше вже стало відомо про плани AMD на найближчі два роки. У першій половині 2019 проку компанія випустить третє покоління чіпів Ryzen на архітектурі Zen 2 із застосуванням 7-нм техпроцесу. Згідно з новими даними, вони будуть включати по 12-16 ядер, тоді як процесори актуальної 2000 серії мають по 6-8 ядер.

Разом з ними вийдуть материнські плати 500 серії. Ще через один рік дебютує четверте покоління Ryzen на базі поліпшеного 7-нм техпроцесу, проте чіпи стануть лише невеликим оновленням попередників.

AMD готує оновлення лінійки Ryzen
AMD готує оновлення лінійки Ryzen

З приводу Zen 4 поки немає ніяких конкретних даних. Деякі джерела стверджують, що AMD пропустить цю серію, як і 5-нм техпроцес. Замість цього компанія відразу перейде до процесорів на архітектурі Zen 5, виконаних по 3-нм технології.

Теги: Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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