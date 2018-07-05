Компанія Asos випустила комбінезони для людей з інвалідністю: фото

Мультибрендовий британський магазин Asos в колаборації з журналісткою BBC і параспортсменкою Хлоєю Болл-Хопкінс створили комбінезони, які зручні для людей з інвалідністю.

Комбінезон має яскраве забарвлення та зроблений з водонепроникного матеріалу. Куртка і штани з'єднуються застібкою, а край куртки на спині вирішили зробити трішки довшим, щоб вона не задиралася.

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"Останні кілька місяців я співпрацювала з Asos, щоб створити модний, але водночас практичний спортивний костюм. Він призначений не тільки для людей в інвалідному кріслі, його можуть носити всі. Мова про те, щоб зробити моду доступнішою", – написала Хлоя.

So over the last several months I have been working with @ASOS to create a fashionable, yet practical waterproof all in one! Not just for people like me in a chair but for anyone. It's about making fashion accessible! So what should be next?! https://t.co/1gzzkRlED9 pic.twitter.com/7yS57QEmpD — Chloe Ball-Hopkins (@chloe_ballhopzy) 4 липня 2018 р.

Вартість такого одягу – 66 доларів. Користувачі мережі похвалили Asos за інклюзивний підхід до продукції.