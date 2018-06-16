Компанія Dell презентувала ігровий комп'ютер Inspiron Gaming Desktop

Корпорація Dell розпочала продаж настільного комп'ютера Inspiron Gaming Desktop. Новинку відносять до ігрового класу ПК, до того ж в новинку вбудували процесор Ryzen другого покоління.

Про це повідомляє ресурс 3D News.

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Система новинки використовує апаратну платформу AMD, зокрема процесор Ryzen другого покоління. Допускається установка різних чіпів Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge), включаючи 8-ядерні вироби Ryzen 7 2700X та Ryzen 7 2700.

Комп'ютер може підтримувати до 32 Гбайт оперативної пам'яті DDR4-2400. Також можливе формування гібридної підсистеми зберігання даних з традиційним жорстким диском місткістю до 2 Тбайт і твердотілим модулем ємністю 256 Гбайт. При необхідності користувачі зможуть встановити додаткові пристрої зберігання даних типорозміру 2,5 і 3,5 дюйма.



Dell Inspiron Gaming Desktop отримає процесор AMD Ryzen другого покоління

Перелік графічних опцій включає прискорювачі Radeon RX 560, RX 570 і RX 580. В комп’ютері можуть бути задіяні два відеоадаптера, а топові конфігурації підходять для роботи з шоломами віртуальної реальності.

Також новинка обладнана мережевим контроллером Gigabit Ethernet та адаптерами бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 4.1. Серед доступних інтерфейсів варто згадати порти USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 і HDMI.

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Новинка виконана в корпусі з підсвічуванням синього кольору. Як програмна платформа використовується операційна система Windows 10 Home. Варто зазначити, що ціни на новий ПК від Dell стартуватимуть від 850 доларів (близько 22 286 гривень).

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