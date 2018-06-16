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Компанія Dell презентувала ігровий комп'ютер Inspiron Gaming Desktop

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Компанія Dell презентувала ігровий комп'ютер Inspiron Gaming Desktop
/ 3D News

Корпорація Dell розпочала продаж настільного комп'ютера Inspiron Gaming Desktop. Новинку відносять до ігрового класу ПК, до того ж в новинку вбудували процесор Ryzen другого покоління.

Про це повідомляє ресурс 3D News.

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Система новинки використовує апаратну платформу AMD, зокрема процесор Ryzen другого покоління. Допускається установка різних чіпів Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge), включаючи 8-ядерні вироби Ryzen 7 2700X та Ryzen 7 2700.

Комп'ютер може підтримувати до 32 Гбайт оперативної пам'яті DDR4-2400. Також можливе формування гібридної підсистеми зберігання даних з традиційним жорстким диском місткістю до 2 Тбайт і твердотілим модулем ємністю 256 Гбайт. При необхідності користувачі зможуть встановити додаткові пристрої зберігання даних типорозміру 2,5 і 3,5 дюйма.

Dell Inspiron Gaming Desktop
Dell Inspiron Gaming Desktop отримає процесор AMD Ryzen другого покоління

Перелік графічних опцій включає прискорювачі Radeon RX 560, RX 570 і RX 580. В комп’ютері можуть бути задіяні два відеоадаптера, а топові конфігурації підходять для роботи з шоломами віртуальної реальності.

Також новинка обладнана мережевим контроллером Gigabit Ethernet та адаптерами бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 4.1. Серед доступних інтерфейсів варто згадати порти USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 і HDMI.

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Новинка виконана в корпусі з підсвічуванням синього кольору. Як програмна платформа використовується операційна система Windows 10 Home. Варто зазначити, що ціни на новий ПК від Dell стартуватимуть від 850 доларів (близько 22 286 гривень).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Ґаджети Техно AMD Dell Ціни
Джерело: 24 Канал
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