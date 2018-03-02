Компанія скандального Вайнштейна уникнула банкрутства: її продали інвесторам

Продюсерська компанія Weinstein Co., заснована братами Гарві і Бобом Вайнштейнами, вже була на межі банкрутства, однак переговори з групою інвесторів (на чолі з Марією Контрерас-Світ і Роном Берклі) все ж змогли домовитись про продаж компанії.

Про це повідомляє DeadLine.

Як відомо, інвестори взяли на себе зобов'язання погасити борг компанії в розмірі 225 мільйонів доларів, а також вкласти в студію Вайнштейнів ще 275 мільйонів. Тому Вайнштейнам все ж вдалось продати горезвісну компанію та уникнути повного банкрутства.

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Що цікаво, серед нового правління компанії тепер є генеральний прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнайдерман, який раніше подав позов проти братів Вайнштейнів, звинувативши їх не захищеності співробітників компанії від домагань продюсера.

Ми раді повідомити, що уклали угоду про продаж активів компанії Weinstein групі інвесторів. Ця угода забезпечує чіткий шлях компенсаціїї жертвам і захищає роботу наших співробітників. Ми високо цінуємо зусилля Генерального прокурора Шнайдерман і його співробітників за досягнення цієї угоди,

– повідомила рада директорів компанії.



Гарві і Боб Вайнштейни

Варто знати, що така безвихідь у компанії була спричинена сексуальним скандалом, в який вляпався Гарві Вайнштейн. У жовтні 2017 року імените видання The New York Times оприлюднило скандальне розслідування про секс-злочини голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна.

Згодом рада директорів Weinstein Co. відсторонила Гарві від справ, а потім взагалі звільнила. Генпрокурор Нью-Йорка навіть подав позов проти Гарві Вайнштейна, його брата Боба, а також проти самої компанії Weinstein Co., звинувативши їх нездатності захистити працівників компанії від домагань продюсера.