Компанія SpaceСom призупинила створення супутника Amos-8: названо причину

Ізраїльська компанія Space Communication Ltd. (або скорочено SpaceСom) призупинила контракт з Space Systems/Loral LLC на створення та поставки супутника Amos-8. Контракт підписали в березні цього року, проте майже одразу попросили про 30-денне відтермінування першого платежу.

Про це повідомляє telesputnik.

Читайте також: Xiaomi представила нові "розумні" телевізори: ціни приємно дивують

Amos-8, як відомо, повинен замінити орендований у AsiSat супутник Amos-7, який, в свою чергу, замінив Amos-6, знищений у вересні 2016 року через передстартові випробування ракети-носія Falcon 9. У результаті тієї аварії у SpaceСom зірвалися дві угоди: контракт з Facebook на 95 мільйонів доларів і злиття компанії з китайським супутниковим оператором Beijing Xinwei Technology Group Ltd.за 285 мільйонів доларів.

З чим пов'язане нинішнє рішення, в SpaceСom не говорять, проте відомо, що в квітні компанія планувала розміщення цінних паперів на суму 110 мільйонів доларів, з яких 50 мільйонів доларів повинні були піти на створення Amos-8, однак цього не склалося.

А пізніше уряд Ізраїлю направив SpaceСom повідомлення про те, що він має намір домагатися передачі контракту на створення Amos-8 компанії Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI), щоб в орбітальну позицію, що належить Ізраїлю, був запущений супутник, зроблений в цій країні.