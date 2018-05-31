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Компанія SpaceСom призупинила створення супутника Amos-8: названо причину

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Компанія SpaceСom оголосила про припинення створення супутника Amos-8
Компанія SpaceСom оголосила про припинення створення супутника Amos-8 / digitaltveurope

Ізраїльська компанія Space Communication Ltd. (або скорочено SpaceСom) призупинила контракт з Space Systems/Loral LLC на створення та поставки супутника Amos-8. Контракт підписали в березні цього року, проте майже одразу попросили про 30-денне відтермінування першого платежу.

Про це повідомляє telesputnik.

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Amos-8, як відомо, повинен замінити орендований у AsiSat супутник Amos-7, який, в свою чергу, замінив Amos-6, знищений у вересні 2016 року через передстартові випробування ракети-носія Falcon 9. У результаті тієї аварії у SpaceСom зірвалися дві угоди: контракт з Facebook на 95 мільйонів доларів і злиття компанії з китайським супутниковим оператором Beijing Xinwei Technology Group Ltd.за 285 мільйонів доларів.

З чим пов'язане нинішнє рішення, в SpaceСom не говорять, проте відомо, що в квітні компанія планувала розміщення цінних паперів на суму 110 мільйонів доларів, з яких 50 мільйонів доларів повинні були піти на створення Amos-8, однак цього не склалося.

А пізніше уряд Ізраїлю направив SpaceСom повідомлення про те, що він має намір домагатися передачі контракту на створення Amos-8 компанії Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI), щоб в орбітальну позицію, що належить Ізраїлю, був запущений супутник, зроблений в цій країні.

Теги: Техно Побутова техніка Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
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