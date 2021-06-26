Компанії Фірташа продовжують працювати, попри санкції РНБО

Підприємства Group DF International австрійського холдингу, який належить Дмитру Фірташу, продовжують свою роботу. Хоча раніше Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію санкції Ради з нацбезпеки та оборони щодо олігарха та однієї з компаній групи.

У холдингу зазначили, що їхній бізнес працює у звичайному режимі та виконує й продовжуватиме виконувати свої зобов'язання як перед споживачами, так і перед десятками тисяч співробітників.

Читайте також Разумков розповів, чому не підтримав санкції РНБО проти Фірташа і Фукса

Підсанкційне підприємство Фірташа працює

Група заявила, що націлена на виконання контрактних зобов'язань із постачання продукції та надання послуг всіх її бізнесів, зокрема азотного, титанового, газового, логістичного, портового.

Наші бізнеси роблять свій внесок у зростання експорту українських товарів за кордон. Ми будемо продовжувати розвивати наші бізнеси на території України й в інших країнах, де група веде діяльність,

– йдеться у зверненні.

Там запевнили, що будуть і надалі забезпечувати стабільну роботу для понад 50 тисяч співробітників підприємств, виплачуючи гідну зарплату.

Також у компанії висловили впевненість у несправедливості введених санкцій. Однак відмовилися коментувати рішення РНБО.

Санкції проти Фірташа і його компаній: що відомо