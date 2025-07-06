Комуністична партія Росії визнала "помилковою" доповідь Хрущова про культ особи Сталіна
- Комуністична партія Росії визнала доповідь Хрущова про культ особи Сталіна "помилковою" і політично упередженою.
- Партія планує закликати Владіміра Путіна повернути місту Волгограду назву Сталінград.
Комуністична партія Росії (КПРФ) визнала "помилковою" доповідь Генерального секретаря КПРС Микити Хрущова про розвіювання культу особи Йосипа Сталіна. Він її виголосив ще у 1956 році.
У компартії Росії вважають цю доповідь "політично упередженою". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне медіа "Медуза", що посилається на російських пропагандистів.
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Російські комуністи критикують Хрущова
Комуністина партія Росії ухвалила резолюцію, у якій "вважає за необхідне оцінити як помилкову і політично упереджену" доповідь Генерального секретаря КПРС Микити Хрущова, яку той виголосив на закритому засіданні делегатів XX з'їзду КПРС 25 лютого 1956 року.
У ній він розвіював культ особи Сталіна. На думку російських комуністів, це "підтасовані факти й брехливі звинувачення на адресу Й.В. Сталіна, спотворює правду про його державну і партійну діяльність".
Крім того, у проєкті резолюції йдеться про те, що партія збирається закликати Владіміра Путіна "повернути місту Волгограду і Волгоградській області їхні героїчні назви Сталінград і Сталінградська область".