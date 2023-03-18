Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло: як її отримати

18 березня 2023, 11:42
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Джерело:

Верховна Рада

У лютому Верховна Рада схвалила закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло. 18 березня президент його підписав.

Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7198 щодо компенсації за зруйноване житло, яке Верховна Рада схвалила 23 лютого 2023 року.

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Що передбачає закон

Закон визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло, види компенсації, спосіб оцінки та прийняття рішення щодо її надання, а також можливості її використання для отримання нового житла.

Важливо, що громадяни, які втратили домівку, зможуть самостійно обрати житло, незалежно від його місцеперебування, а держава перерахує кошти продавцю житла.

Хто зможе отримати компенсацію

  • Власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;
  • Замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);
  • Фізичні особи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва;
  • Члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього;
  • Спадкоємці вищевказаних людей.
  • Також право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.

Як подати заявку 

Механізм отримання компенсації відбуватиметься у декілька етапів:

  1. Перший етап – подача заявки щодо зруйнованого внаслідок бойових дій житла. Заявку можна подати через Дію, ЦНАП, органи соцзахисту чи нотаріуса;
  2. Другий етап – розгляд заяви, огляд зруйнованого житла та визначення суми компенсації;
  3. Третій етап – прийняття рішення щодо її надання. Процедура займатиме 30 днів.
Довідка. Згідно з підрахунками, понад 1 мільйон українців залишилися без житла внаслідок російської агресії. Станом на початок березня через портал "Дія" українці подали вже 335 тисяч заявок про пошкодження або руйнування житла. Про найбільше руйнувань заявлено в Донецькій, Харківській та Київській областях. 

Звідки Україна візьме кошти на компенсації

Є низка джерел, звідки Україна забезпечуватиме людей компенсацією за зруйноване житло:

  • Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури,
  • Кошти державного та місцевих бюджетів,
  • Кошти МФО, інших кредиторів та інвесторів,
  • Міжнародна технічна, поворотна або безповоротна фінансова допомога,
  • Репарації або інші стягнення з Росії.

Автор: Анастасія Кушпіт