Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло: як її отримати
Джерело:Верховна Рада
У лютому Верховна Рада схвалила закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло. 18 березня президент його підписав.
Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7198 щодо компенсації за зруйноване житло, яке Верховна Рада схвалила 23 лютого 2023 року.
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Що передбачає закон
Закон визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло, види компенсації, спосіб оцінки та прийняття рішення щодо її надання, а також можливості її використання для отримання нового житла.
Важливо, що громадяни, які втратили домівку, зможуть самостійно обрати житло, незалежно від його місцеперебування, а держава перерахує кошти продавцю житла.
Хто зможе отримати компенсацію
- Власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;
- Замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);
- Фізичні особи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва;
- Члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього;
- Спадкоємці вищевказаних людей.
- Також право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.
Як подати заявку
Механізм отримання компенсації відбуватиметься у декілька етапів:
- Перший етап – подача заявки щодо зруйнованого внаслідок бойових дій житла. Заявку можна подати через Дію, ЦНАП, органи соцзахисту чи нотаріуса;
- Другий етап – розгляд заяви, огляд зруйнованого житла та визначення суми компенсації;
- Третій етап – прийняття рішення щодо її надання. Процедура займатиме 30 днів.
Звідки Україна візьме кошти на компенсації
Є низка джерел, звідки Україна забезпечуватиме людей компенсацією за зруйноване житло:
- Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури,
- Кошти державного та місцевих бюджетів,
- Кошти МФО, інших кредиторів та інвесторів,
- Міжнародна технічна, поворотна або безповоротна фінансова допомога,
- Репарації або інші стягнення з Росії.