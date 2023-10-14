Вмирають за шини: дружинам учасників "сво" видають сертифікати на зимову гуму

На початку повномасштабного вторгнення життя дружинам окупантів, що загинули в Україні, видавали автівки. З того часу у Росії виникли серйозні економічні проблеми й зараз життя своїх громадян країна-агресорка вимірює у шинах.

Так, у Росії запропонували дружинам і матерям учасників "сво" поставити зимову гуму. Вочевидь саме так російська влада оцінює життя своїх людей, пише 24 Канал.

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Російські жінки тішаться, що отримають нові шини замість чоловіка

Тож виходить, що загарбники вмирають за сертифікати на шиномонтаж. Однак російські жінки лише тішать цьому. І це дійсно шокує, що в країні, яка має і нафту, і газ, і алмази – люди готові відправляти своїх рідних на війну за пару нової гуми на авто.

Та це й не дивно, адже за понад півтора року масштабної війни у Кремлі вигадували різні способи втішити російських вдів – від шуб і навіть до пельменів.

У Росії дружинам окупантів видають шини за чоловіка: дивіться відео

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