Вмирають за шини: дружинам учасників "сво" видають сертифікати на зимову гуму
На початку повномасштабного вторгнення життя дружинам окупантів, що загинули в Україні, видавали автівки. З того часу у Росії виникли серйозні економічні проблеми й зараз життя своїх громадян країна-агресорка вимірює у шинах.
Так, у Росії запропонували дружинам і матерям учасників "сво" поставити зимову гуму. Вочевидь саме так російська влада оцінює життя своїх людей, пише 24 Канал.
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Російські жінки тішаться, що отримають нові шини замість чоловіка
Тож виходить, що загарбники вмирають за сертифікати на шиномонтаж. Однак російські жінки лише тішать цьому. І це дійсно шокує, що в країні, яка має і нафту, і газ, і алмази – люди готові відправляти своїх рідних на війну за пару нової гуми на авто.
Та це й не дивно, адже за понад півтора року масштабної війни у Кремлі вигадували різні способи втішити російських вдів – від шуб і навіть до пельменів.
У Росії дружинам окупантів видають шини за чоловіка: дивіться відео
Абсурдні компенсації дружинам окупантів
- Спочатку дружинам окупантів як компенсацію обіцяли машини "Лада" від "АвтоВАЗу". Та охочих було не так багато, тому Кремль зупинився на "гробових" у розмірі аж 300 тисяч рублів.
- Утім, декому "пощастило" більше. Напиклад, вдова ліквідованого російського пропагандиста Сергія Постнова Катерина отримала цілу іномарку. Жінка не приховувала, як тішиться новій автівці та навіть двічі про це сказала на відео.
- Не менш абсурдний випадок стався у Карачаєво-Черкесії. Вдові чоловіка, що загинув в Україні як компенсацію за його смерть подарували 2 білети до цирку.
- А матері загиблого росіянина з Краснодарського краю відремонтували двері в туалет. Тепер двері у вуличний туалет прикрашає літера Z. Місцева адміністрація дуже пишалася цим, тому навіть опублікувала фотозвіт.