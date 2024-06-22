Не показали жодної феноменальної ефективності, – Храпчинський про комплекси С-500

У червні стало відомо, що росіяни в тимчасово окупованому Криму почали розгортати зенітно-ракетні комплекси С-500. Й хоча російські пропагандисти заявляють, що комплексу "аналогов нєт", однак насправді С-500 не демонструє жодної феноменальної ефективності.

Про це в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу заявив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський. Він додав, що перекидання росіянами систем ППО – це не більше, аніж показовий крок.

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Чи ефективні комплекси С-500

Храпчинський пояснив, що для росіян комплекси С-500 є новітніми, однак деякі с кладові системи вже застосовувалися окремо у поєднанні з іншими комплексами. Втім, навіть у таких випадках "аналогов нєт" ЗРК С-500 не продемонстрували феноменальної ефективності.

Водночас перекидання систем на територію тимчасово окупованого Криму – це не більше, аніж показовий крок ворога. Так, переміщення комплексів С-500 "Прометей, про які раніше повідомляв очільник ГУР МО Кирило Буданов, радше нагадує "гру м'язами", аніж реальний крок, який може вплинути на ситуацію чи захист повітряного простору.

Після низки поразок із системами С-400, їм (росіянам – 24 Канал) треба щось протиставити, що в них щось є, бо вони розуміють, що це суттєвий удар по російському ВПК шляхом отаких ударів зі знищенням систем протиповітряної оборони, знищення сучасних літаків. Тобто вони отримали такий потужний удар від України по своїх стратегічних об'єктах і по зброї, яку вони продавали по всьому світу,

– пояснив Храпчинський.