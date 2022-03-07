Комплектування черговим фаршем, – офіцер ЗСУ повідомив про нові плани ворога

7 березня 2022 , 21:17

Джерело:

телеграм Анатолія Штефана

24 лютого 2022 року Росія почала цинічну війну в Україні. Окупанти зустріли тут шалений опір та не можуть реалізувати свої цілі.

Український військовий Анатолій Штефан або Штірліц оприлюднив документи, які  розкривають нові плани Російської Федерації. 

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Нові плани Росії 

Йдеться про те, що держава-агресор проводить роботу з комплектування військових частин солдатами-контрактниками.

На Московії проводять наради з підготовки комплектування черговим фаршем. Смерть ворогам!,
– прокоментував ці дії Анатолій Штефан.

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Автор: Віта Свірневська