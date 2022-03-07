Комплектування черговим фаршем, – офіцер ЗСУ повідомив про нові плани ворога
7 березня 2022 , 21:17
Джерело:телеграм Анатолія Штефана
24 лютого 2022 року Росія почала цинічну війну в Україні. Окупанти зустріли тут шалений опір та не можуть реалізувати свої цілі.
Український військовий Анатолій Штефан або Штірліц оприлюднив документи, які розкривають нові плани Російської Федерації.
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Нові плани Росії
Йдеться про те, що держава-агресор проводить роботу з комплектування військових частин солдатами-контрактниками.
На Московії проводять наради з підготовки комплектування черговим фаршем. Смерть ворогам!,
– прокоментував ці дії Анатолій Штефан.