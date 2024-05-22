Ранкова молитва, "чистота" і статки: який є компромат на нового міністра оборони Росії

Після п'ятої "інавгурації" Владімір Путін провів кадрові ротації у Кремлі. Замість Сєргєя Шойгу новим міністром оборони став економіст Андрєй Бєлоусов. Утім на цього чиновника вже знайшли чималий компромат.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що мовиться про корупцію, величезні палаци та грошові перекази за кордон. З листування, яке опублікував центр "Досьє", відомо, що Мальтійський банк навіть просив Бєлоусова пояснити походження цих коштів.

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Який компромат знайшли на нового міністра

До статків Бєлоусова не можуть не виникати питання, адже він чиновник із зарплатою 7 тисяч доларів. Проте у невідомий спосіб міг дозволити собі переводити 600 тисяч євро у Мальту. Після цього його дружина отримала нову посаду й вже офіційно почала отримувати величезну зарплату.

Також були опубліковані фото його квартири. Там все у золоті й діамантах. Виникають питання, як це можливо, адже Бєлоусова призначили для того, щоб він подолав корупцію у Міноборони.

Окрім історії з корупцією "випливли" й інші деталі. Виявляється він дав 7 обітниць Богородиці. Перша – щоранку молитися та починати з молитви кожну нараду. Це записано у його календарі. Далі – займатися спортом, читати, правильно харчуватися, щодня дзвонити мамі, дотримуватися правил "чистоти" щодо жінок,

– розповів Михайло Шейтельман.

Поки Бєлоусов займав "другорядні" посади у Кремлі й був непублічним політиком ніхто так ретельно не вивчав його біографію, але зараз ситуація змінилася. Громадянськість має право знати, хто тепер керує таким великим відомством ще й у час війни.

"Чи можна було знайти компромат на Шойгу за останні 10 років? Ні, взагалі нічого. Так само як і на Путіна. Цим і небезпечні нові люди на посадах і тому очільник Кремля нікого не міняє", – додав політтехнолог.

Що відомо про Андрєя Бєлоусова