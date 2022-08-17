Кому з чоловіків можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді назвали найпопулярнішу категорію

Народні депутати розглядають можливість дозволити виїжджати за кордон певним категоріям громадян. Це стосується тих, хто через війну втратив роботу та не може знайти нового місця працевлаштування.

Верховна Рада України може дозволити виїжджати деяким військовозобов'язаним. Це зумовлено тим, що певні категорії громадян через повномасштабний напад російських окупантів втратили роботу і не мають можливості заробляти та забезпечувати сім'ї.

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Кому можуть дозволити виїжджати з України

Як повідомив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, депутати активно обговорюють дозвіл виїжджати з України морякам. Про це він сказав під час брифінгу, передає 24 канал.

Він додав, що з-поміж усіх обговорень саме пропозиції щодо моряків виділяються найбільше.

Найбільш відома категорія осіб, яких пропонують відпускати за кордон – це моряки, які виконують свої завдання чи працевлаштовуються на іноземних торгових судах,

– заявив Веніславський.

Головна мотивація дозволу морякам виїжджати з України – можливість заробити гроші та відправити їх в Україну.

"Але це питання дуже складне й неоднозначне. Серед народних депутатів немає єдності у розумінні того, чи варто лібералізувати можливість виїзду за кордон", – додав депутат.

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