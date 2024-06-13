Чи треба проходити ВЛК до 25 років і тим, хто має бронь: що передбачає нова постанова уряду

Кабмін вніс зміни до низки постанов. Відтепер військовозобов'язаних до 25 років й тих, хто отримує бронювання, не будуть відправляти на військово-лікарську комісію.

Зокрема, зміни внесені до Порядку організації та ведення військового обліку (постанова № 1487) і Порядку проведення призову громадян на військову службу (№ 560). Відтак, нові правила щодо проходження ВЛК визначені в Постанові уряду від 7 червня 2024 року № 675, передає 24 Канал.

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Кого не будуть відправляти на ВЛК

Як мовиться в Постанові, військовозобов'язані до 25 років не будуть направлятися на проходження військово-лікарської комісії. Також не проходитимуть медичний огляд ті, хто отримує бронювання.

Процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку з бронюванням та відстрочки … не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду,

– мовиться у Постанові.

Окрім того, у новій Постанові Кабміну також мовиться, що під час воєнного стану на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду відправлятимуть лише тих, хто буде добровільно прийнятий на військову службу.

Отримати бронь можна буде у Дії

До 6 липня 2024 року Мінцифри планує доопрацювати можливість бронювання через Дію. Так, скористатися цією функцією зможуть підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб Сил оборони України, роботи економіки та забезпечення життєдіяльності населення під час воєнного стану.

Відомо, що Мінцифри створить перелік підприємств, які можуть забронювати працівників. Якщо зазначене підприємство є у списку, то керівництво може подати своїх співробітників на бронювання, а фахівці вирішать – надавати бронь чи ні.

Якщо рішення буде позитивним, то витяг про бронювання також можна буде отримати в Дії, попередньо подавши заявку. Таким чином, процес бронювання буде здійснюватися повністю в електронному форматі, що значно спрощує процедуру.

"Те, що процес переходить у діджитал – великий плюс, оскільки бронювання через Дію просте і зрозуміле. Це дає підприємствам чіткий алгоритм дій", – наголосила керівниця напряму національної аналітики Центру спільних дій Оксана Заболотна.