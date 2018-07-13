Кому можна їсти кавуни

Кавун володіє багатьма корисними властивостями, а найцінніше в ньому – м'якоть.

Кавуни містять вітаміни В1, В2, С, РР, фолієву кислоту та каротин, передає "Країна здоров'я".

З мікроелементів у ньому є калій, натрій, кальцій, фосфор та мідь, а також – клітковина.

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Та чи не найціннішим елементом кавуна є магній, який виводить з організму надлишок холестерину, зберігаючи еластичність кровоносних судин.

Магній, який є у кавуні, виводить з організму надлишок холестерину

Також магній запобігає утворенню каменів, нормалізує роботу кишечника, зберігає еластичність м'язів і попереджає остеопороз. Кавун рекомендують вживати людям для усунення набряклості при серцево-судинних порушеннях.

Його варто їсти людям, які страждають на цистит, нефрит, пієлонефрит, хронічний гепатит, холецистит чи дискінезію жовчних шляхів, адже кавун не вимиває калій з організму.

Сік кавуна чудово "чистить" від токсинів печінку та сприяє поліпшенню мікрофлори кишечника.

Кавуни варто їсти людям, які страждають на цистит, нефрит чи хронічний гепатит

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Кавун також буде корисний при недокрів'ї, ревматизмі, атеросклерозі, подагрі, гіпертонії, артриті та ожирінні.

А от не варто їсти кавуни людям з підвищеною кислотністю, захворюваннями підшлункової залози, діабетом, серцевими захворюваннями і тим, у кого є камені в нирках.

Людям з підвищеною кислотністю та захворюваннями підшлункової залози краще відмовитись від кавунів

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