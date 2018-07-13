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Кому можна їсти кавуни

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Кому можна їсти кавуни
Кому можна їсти кавуни / lepotaizdravlje.rs

Кавун володіє багатьма корисними властивостями, а найцінніше в ньому – м'якоть.

Кавуни містять вітаміни В1, В2, С, РР, фолієву кислоту та каротин, передає "Країна здоров'я".

З мікроелементів у ньому є калій, натрій, кальцій, фосфор та мідь, а також – клітковина.

Читайте також: Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися

Та чи не найціннішим елементом кавуна є магній, який виводить з організму надлишок холестерину, зберігаючи еластичність кровоносних судин.

Магній, який є у кавуні, виводить з організму надлишок холестерину

Магній, який є у кавуні, виводить з організму надлишок холестерину

Також магній запобігає утворенню каменів, нормалізує роботу кишечника, зберігає еластичність м'язів і попереджає остеопороз. Кавун рекомендують вживати людям для усунення набряклості при серцево-судинних порушеннях. 

Його варто їсти людям, які страждають на цистит, нефрит, пієлонефрит, хронічний гепатит, холецистит чи дискінезію жовчних шляхів, адже кавун не вимиває калій з організму.

Сік кавуна чудово "чистить" від токсинів печінку та сприяє поліпшенню мікрофлори кишечника.

Кавуни варто їсти людям, які страждають на цистит, нефрит чи хронічний гепатит

Кавуни варто їсти людям, які страждають на цистит, нефрит чи хронічний гепатит

Читайте також: Що робити при отруєнні кавуном: головні симптоми та перша допомога

Кавун також буде корисний при недокрів'ї, ревматизмі, атеросклерозі, подагрі, гіпертонії, артриті та ожирінні.

А от не варто їсти кавуни людям з підвищеною кислотністю, захворюваннями підшлункової залози, діабетом, серцевими захворюваннями і тим, у кого є камені в нирках.

Людям з підвищеною кислотністю та захворюваннями підшлункової залози краще відмовитись від кавунів

Людям з підвищеною кислотністю та захворюваннями підшлункової залози краще відмовитись від кавунів

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Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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