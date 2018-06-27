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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Кому не можна вживати рис: пояснення лікарів

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Лікарі розповіли, кому не можна їсти рис
Лікарі розповіли, кому не можна їсти рис / Фото з відкритих джерел

Незважаючи на багато корисних властивостей та вітамінів, які містяться у рисі, лікарі зауважують, що не всім людям, можна його вживати без побоювань за свій організм.

Як пише "Країна здоров'я", найбільше говорять про шкідливість вживання шліфованого білого рису, адже він піддається посиленій обробці, яка позбавляє його багатьох корисних властивостей.

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Водночас лікарі відзначають, що практично будь-який вид цієї злакової культури має деякі побічні дії і може мати протипоказаннями.

Так, рис шкідливо їсти у великих кількостях, адже це швидко призводить до розвитку запорів та інших вкрай неприємних проблем.

У ряді випадків ненормоване поїдання рису, провокує запори, сприяє виникненню геморою, анальних тріщин. При вродженій схильності до запорів рис потрібно їсти з обережністю. Нешліфований рис може викликати метеоризм,
– зауважили медпрацівники.

За їхніми словами, рис не можна їсти і при наявності серйозних захворювань шлунка та кишечника, при травмах слизової оболонки внутрішніх органів. Недоварений продукт категорично протипоказаний для вживання людям, у яких органи шлунково-кишкового тракту відрізняються підвищеною чутливістю до будь-яких змін і нововведень в раціоні.

Окрім того, лікарі додали, що білий рис не варто їсти діабетикам, адже він містить велику кількість швидких вуглеводів, що провокує різкі коливання рівня цукру в крові і негативно впливає на виробництво інсуліну в організмі.

Також, надмірне споживання гарнірів з білого рису провокує зростання жирової тканини, а пропарений рис легко викликає алергічні реакції.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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