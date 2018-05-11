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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Кому варто і не варто їсти каші: поради лікаря

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Кому можна і не можна їсти каші
Кому можна і не можна їсти каші / unsplash.com

Хоча і каші вважаються корисною стравою, лікарі наголошують – не всі крупи позитивно впливають на здоров’я.

Про це розповіла дієтолог Марія Мухіна, передає Ukrhealth. Каші можуть бути шкідливими, насамперед, для тих, хто страждає на хронічні недуги та для людей із зайвою вагою.

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Вівсянка

Вівсянка містить фітинову кислоту, яка вимиває з організму кальцій. Тож дієтолог не радить її вживати частіше, ніж раз на тиждень.

Якщо є остеопороз, то необхідно порадитись з лікарем. Також не варто їсти вівсянку людям, у яких не засвоюється глютен.

Вівсянку не варто їсти людям, які страждають на остеопороз

Вівсянку не варто їсти людям, які страждають на остеопороз

Манка

Споживання манної каші корисне літнім людям – манка багата на речовину фітин, який покращує стан еластичної тканини і зв’язок в суглобах. Та діабетикам та схильним до ожиріння людям манку їсти не можна.

Рис

Особливо корисний бурий рис. За словами дієтолога, страви з такої крупи нормалізують сон, активізують мозкову діяльність, сприяють виведенню зайвої рідини та покращують стан нервової системи.

Білий рис не можна вживати склеротикам і діабетикам. А також занадто часте поїдання страв з рису може сприяти утворенню каменів у нирках.

Страви з бурого рису нормалізують сон та активізують мозкову діяльність

Страви з бурого рису нормалізують сон та активізують мозкову діяльність

Гречка

Одна з найкорисніших каш – гречана крупа. Вона має в собі багато корисних мікроелементів. Гречку корисно споживати вагітним жінкам та людям, які перенесли операцію. Мікроелементи цієї крупи позитивно впливають на волосся та нігті.

Та попри це, на неї не варто налягати людям, схильним до запорів і газоутворення та при наявності ниркової недостатності.

Пшоно

Після перенесеного інсульту, інфаркту, після переломів, розтягнень і вивихів організму необхідне відновлення – для цього лікарі рекомендують споживати страви з пшона.

Пшоняну кашу не варто їсти, якщо є хвороби нирок чи наявні підвищена кислотність шлунка, гастрит, виразка чи подагра.

Пшоняну кашу варто їсти після перенесеного інсульту, інфаркту чи після переломів

Пшоняну кашу варто їсти після перенесеного інсульту, інфаркту чи після переломів

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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